Natalia Avelon kann sich ein Baby mit ihrem Otto vorstellen

Natalia Avelon (44) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Im September machten sie und Filmproduzent Otto Steiner (61) ihr Liebesglück öffentlich. Im Interview mit Bild spricht die Schauspielerin nun über den Mann an ihrer Seite und ihre gemeinsamen Zukunftspläne. "Er lebt in München und ist mein Zuhause. Ich liebe Kinder, habe mir immer eine Familie gewünscht. Mal schauen, was der liebe Gott noch vorhat mit mir. Ich bin für alles offen, auch für ein Baby", schwärmt sie überglücklich.

Dass sie bisher noch keine Familie gegründet hat, liege wohl an ihrem Lebensstil. "Mein Familienleben ist dadurch auf der Strecke geblieben. Ich bin 44, habe keine Kinder und bin nicht verheiratet", resümiert sie ehrlich, betont aber: "Ist noch alles offen. Zumindest eine weiße Hochzeit war nie mein Traum. Und Kinder – ja, ich liebe Kinder. Aber ich bin auch 44, da ist das nicht mehr so einfach."

Vor rund sechs Monaten bestätigten der Produzent und die Leinwandschönheit ihre Beziehung. "Ja, es stimmt. Wir sind ein Paar", strahlte Otto im Interview mit Bild und gab zu, dass der Funke gerade erst übergesprungen sei: "Alles ist noch ganz frisch, wir genießen diese Zeit gerade sehr." Die beiden hatten sich bei einem beruflichen Treffen kennengelernt: Otto lud den Filmstar damals zu einem Gespräch über ein Rollenangebot ein.

Getty Images Natalia Avelon im September 2024

Getty Images Otto Steiner und Natalia Avelon im Dezember 2024

