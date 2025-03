"Bin austherapiert": Natalia Avelon gibt intimen Einblick

Hinter Natalia Avelon (44) liegt ein langer Weg der Selbstfindung. Im Podcast "May Way" erzählt die Schauspielerin ganz offen und ehrlich, dass sie mit 30 Jahren therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen musste. Bisher wusste das nur das engste Umfeld der "Das wilde Leben"-Bekanntheit. "Wir haben viel geredet. Er half mir, mich mit wirklich schwierigen Themen meiner Jugend auseinanderzusetzen. Heute bin ich austherapiert und stolz darauf, dass ich das gemacht habe", berichtet Natalia.

Für Natalia ist der Gang zur Psychotherapie alles andere als unangenehm oder ein Eingeständnis von Schwäche. "Therapie heißt nicht, dass man irre ist. Sondern, dass man den Mut hat, seine Ängste, Gedanken und Gefühle offen anzusprechen. Ich kann das jedem nur empfehlen. Es hilft, mit einer neutralen Person zu reden", stellt die 44-Jährige klar. Heute beschreibt sie sich als Kosmopolitin mit polnischen Wurzeln, geprägt durch die starken Frauen in ihrer Familie. Vor allem ihre Mutter und Großmutter hätten ihr gezeigt, wie wichtig es sei, eigene Werte zu vertreten und mutig durchs Leben zu gehen. Auch wenn ihre Karriere sie immer wieder mit ihrer berühmtesten Rolle in Verbindung bringt, hat Natalia ihren Weg gefunden und blickt optimistisch in die Zukunft.

Nach einigen gescheiterten Liebesbeziehungen scheint Natalia nun auch ihren Mr. Right gefunden zu haben. Gegenüber Bild bestätigte Otto Steiner (61) im September des vergangenen Jahres, dass der TV-Produzent und die Schauspielerin ein Paar sind. "Alles ist noch ganz frisch, wir genießen diese besondere Zeit gerade sehr", schwärmte er. Beim ersten Aufeinandertreffen ging es Otto nicht um ein romantisches Date, sondern um ein rein berufliches Gespräch. Umso schöner ist es, dass es zwischen den beiden auf privater Ebene funkte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalia Avelon im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Otto Steiner und Natalia Avelon im Dezember 2024

Anzeige Anzeige