Alles aus nach vier Jahren: Mimi Fiedler bestätigt Trennung

Bei Mimi Fiedler (48) und Otto Steiner (60) ist alles aus. Die Schauspielerin war seit 2017 eigentlich glücklich mit dem Produzenten. Doch am Wochenende machten dann Gerüchte die Runde, dass das Paar sich getrennt habe. Und nun bestätigt der Tatort-Star selbst: Die Ehe ist am Ende. "Ich habe mich von Otto getrennt und bin am 11. November aus unserem Zuhause ausgezogen", erklärt Mimi auf Instagram. Alle weiteren Infos bekommt ihr im Promiflash-Video.

