Ganz ungeplant: Natalia Avelon liebt Produzent Otto Steiner

Bei Natalia Avelon (44) und Otto Steiner (61) hat es wohl heftig gefunkt – denn gegenüber Bild bestätigen die Schauspielerin und der TV-Produzent jetzt, frisch verliebt zu sein. "Ja, es stimmt. Wir sind ein Paar", freut Otto sich in dem Interview. Kennengelernt haben sich die beiden aber erst vor wenigen Wochen: "Alles ist noch ganz frisch, wir genießen diese besondere Zeit gerade sehr." Und dabei war die Liebe bei ihrem ersten Treffen gar nicht geplant: Otto lud die "Das wilde Leben"-Darstellerin Mitte Juli zu einem Gespräch über ein Rollenangebot ein – aber anders als gedacht, sprang der Funke wohl direkt über. Jetzt planen die Frischverliebten ihren ersten großen Auftritt beim Deutschen Fernsehpreis am 25. September.

Otto trennte sich erst vor nicht ganz einem Jahr von seiner Noch-Ehefrau Mimi Fiedler (48). Rund vier Jahre war er mit der Schauspielerin liiert. Im November 2023 wandte Mimi sich dann aber mit einer traurigen Nachricht an ihre Fans. "Es war eine Entwicklung, der viele schmerzhafte Monate und endlos erscheinende schlaflose Nächte vorausgegangen sind, aber am Ende war genau dieser Prozess gut so. Ich konnte und habe in ihm alles verstanden", erklärte die "Nachtschwestern"-Darstellerin bei Instagram. Sie habe zuvor schon geahnt, dass ihre Ehe mit Otto die Richtung einer Trennung einschlug.

Über Natalias Liebesleben ist derweil weniger bekannt. Zuletzt führte die 44-Jährige aber eine Beziehung mit dem Rapper Dag-Alexis Kopplin (41) – dieser ist vor allem mit seiner Band SDP bekannt. Bevor sie ihre Beziehung offiziell machten, sorgten der Musiker und Natalia bereits für Aufregung, weil sie sich zusammen auf einem Event zeigten. Im September des Jahres plauderte die gebürtige Polin dann aus, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind. Ihre Beziehung hielten Dag und Natalia aber weitestgehend privat, weshalb nichts zu ihrer Trennung bekannt ist.

Getty Images Otto Steiner und Mimi Fiedler beim Deutschen Fernsehpreis 2022

ActionPress Dag-Alexis Kopplin und Natalia Avelon beim Deutschen Schauspielpreis

