Otto Steiner und Natalia Avelon feiern ersten Paarauftritt

Vor wenigen Tagen bestätigten Otto Steiner (61) und Natalia Avelon (44) ihre Beziehung. Nun feiern der Produzent und die Schauspielerin ihren ersten öffentlichen Auftritt auf dem roten Teppich als Paar. Beide entschieden sich für schwarze Outfits: Otto wählte einen Anzug, während seine Partnerin in einem knöchellangen, körperbetonten Paillettenkleid mit Spaghettiträgern bezauberte. Die beiden wirkten total verliebt und posierten Arm in Arm.

Wenige Tage zuvor bestätigte der Ex von Mimi Fiedler (49) seine neue Beziehung im Bild-Interview: "Ja, es stimmt. Wir sind ein Paar." Kennengelernt haben sich die beiden erst vor wenigen Wochen: "Alles ist noch ganz frisch, wir genießen diese besondere Zeit gerade sehr." Otto lud die "Das wilde Leben"-Darstellerin für ein Jobangebot ein. Bei dem Treffen habe sich dann aber mehr ergeben.

Zuvor war Otto einige Zeit mit Mimi verheiratet. Die baldige Promi Big Brother-Kandidatin bestätigte die Trennung jedoch im November des vergangenen Jahres auf Instagram: "Es war eine Entwicklung, der viele schmerzhafte Monate und endlos erscheinende schlaflose Nächte vorausgegangen sind, aber am Ende war genau dieser Prozess gut so. Ich konnte und habe in ihm alles verstanden." Natalia führte vor Otto eine Beziehung mit dem Musiker Dag-Alexis Kopplin (41).

Getty Images Otto Steiner und Natalia Avelon im September 2024

Getty Images Otto Steiner und Mimi Fiedler beim Deutschen Fernsehpreis 2022

