Das große Promibacken neigt sich dem Ende zu. Im heutigen Halbfinale stellten Sarah Harrison (30), Natalia Avelon (41), Detlef D! Soost (51) und Faisal Kawusi (30) ihr Backtalent unter Beweis. Auch dieses Mal konnte Sarah wieder in der Küche glänzen und staubte erneut die rote Schürze ab. Für einen ihrer Mitstreiter reichte die Leistung jedoch nicht, um ins Finale einzuziehen – wer musste sich so kurz davor geschlagen geben?

Auch in dieser Woche mussten die Promis sich in drei Runden beweisen und die Jury von ihrem Talent als Bäcker überzeugen. Doch das gelang Natalia Avelon dieses Mal nicht. Die 41-Jährige verfehlte nun den Einzug ins Finale des Backwettbewerbs und damit die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro für den guten Zweck. "Ich bin raus, das Finale haben die drei anderen erreicht. Ich bin aber total glücklich, dass ich hier dabei war und ganz tolle Leute kennengelernt habe", äußerte sich die Schauspielerin zu ihrem Aus.

Doch bei der technischen Prüfung machte es den Anschein, als könnte es auch für Detelf eng werden. Bei der Herstellung seiner Amerikaner missglückte dem Tänzer die Glasur. "Mir ist es wirklich peinlich, was da liegt", gab der 51-Jährige bei der Verkostung gegenüber der Jury zu.

