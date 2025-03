Promis gesucht: "Love Island VIP" bekommt zweite Staffel

Realityfans aufgepasst: Love Island VIP bekommt eine zweite Staffel! Wie der Sender RTLZWEI auf Instagram bestätigte, geht das Datingformat für Stars und Sternchen der Trash-Formate eine zweite Staffel. Aktuell wird bereits eifrig nach Singles gesucht, die sich in das Abenteuer auf der Liebesinsel stürzen wollen. "Du bist bekannt aus TV-Shows, Schauspiel oder Musik und suchst jetzt die große Liebe? Dann ist das deine Chance! Love Island sucht dich. Wenn du bereit für die spannendste Lovestory deines Lebens bist, dann bewirb dich jetzt", heißt es in dem Posting. Ob Sylvie Meis (46) auch wieder die Moderation übernimmt, ist noch nicht bestätigt.

Viele Fans freuen sich über die Ankündigung der neuen Staffel und kommentieren fleißig Namen von Realitystars, die sie dort sehen wollen. Neben Jonathan Steinig (29), Jennifer Iglesias (26) oder Aurelia Lamprecht werden auch Stella Stegmann (27) und Devin Dayan genannt, die sich nach ihrer Zeit bei Die Bachelorette leider nicht ineinander verliebt haben. Einige User machen aber auch Verbesserungsvorschläge – so wünschen sich viele, dass dieses Mal wirklich Paare aus "Love Island VIP" hervorgehen: "Bitte dieses Mal ein Cast, der auch wirklich daten möchte. Die letzte Staffel konnte man nicht zu Ende gucken, weil nichts ernst gemeint war da drinnen."

Die erste Staffel des Formats feierte im Herbst vergangenen Jahres ihre Premiere. Mit dabei waren unter anderem Yeliz Koc (31), Yasin Mohamed (33), Gigi Birofio (25) oder Tobias Pietrek. Den Sieg konnten sich allerdings Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37) sichern – doch aus den beiden wurde nach dem Dreh kein Paar. Wie Chiara im Gespräch mit Promiflash erklärte, war sie enttäuscht von dem Ex-SixxPaxx-Star: "Ich bin enttäuscht von ihm, weil so vieles von dem, was er gesagt hat, nur heiße Luft war. Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, ihn in Berlin zu besuchen und seinen Alltag kennenzulernen." Sie vermutete, dass er vor allem für "seine Bekanntheit" bei der Sendung mitgemacht hat und nicht für die Liebe.

RTLZWEI Sylvie Meis bei "Love Island VIP", 2024

Instagram / chiarafroehlich Patrick Fabian und Chiara Fröhlich bei "Love Island VIP"

