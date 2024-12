Nach "Love Island VIP": Yasin redete schlecht über Ex Alicia

Bei Love Island VIP trafen Yasin Mohamed (33) und seine Ex-Freundin Alicia Costa Pinheiro aufeinander. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten schienen die Realitystars eigentlich Frieden geschlossen zu haben. Wie die Beauty nun aber gegenüber Promiflash verrät, soll sich ihr Verflossener nach der Show nicht korrekt ihr gegenüber verhalten haben. Nach seinem Auszug soll er versucht haben, sie zu kontaktieren. "Ich bin da nicht drauf eingegangen, um ehrlich zu sein, weil da kamen nach dem Dreh auch ein paar Sachen raus [...]", erklärt sie und ergänzt: "Am Anfang dachte ich noch: Hey, man will im Guten auseinandergehen, alles cool, man kennt sich schon lange. Aber wenn nicht mal die Grundsachen respektiert werden, dann tut es mir leid, dann bin auch raus."

Anschließend geht die Musikerin ein wenig mehr ins Detail. "Er hat einfach schlecht über mich gesprochen und das ist einfach so reine Respektsache. Nach so langer Zeit hatte ich zumindest erwartet, dass man nicht bei anderen Frauen schlecht über mich spricht, weil ich das auch nie getan habe und deswegen hat es mich dann schon getroffen", erklärt sie und betont, dass sie danach kein Interesse mehr daran gehabt habe, den Kontakt zu ihrem Ex-Partner zu halten.

Statt auf alte Liebschaften konzentriert sich Alicia auch viel lieber auf eine neue Person in ihrem Leben: Wie sie bereits zuvor in einem Promiflash-Interview ausplauderte, ist die TV-Bekanntheit nämlich wieder in festen Händen. "Ich bin jetzt tatsächlich offiziell vergeben und jetzt darf ich es auch endlich hier raushauen, was natürlich eine wahnsinnige Erleichterung ist, weil dieses Versteckspiel endlich ein Ende hat", schwärmte sie und erklärte, dass es sich bei dem Mann an ihrer Seite um den Musiker Loracio handelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro, November 2024

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Alicia Costa Pinheiro, Realitystar, mit Partner Loracio

Anzeige Anzeige