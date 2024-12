Famegeil? "Love Island VIP"-Patrick widerspricht Chiara

Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37) sind die Sieger der ersten Staffel Love Island VIP. Nach der Show wurde allerdings kein Paar aus den beiden und die Influencerin hat an den Absichten des SixxPaxx-Strippers gezweifelt und in den Raum geworfen, dass es Patrick nur um seine Bekanntheit gehe. Im Promiflash-Interview weist der Reality-TV-Darsteller diese Vorwürfe zurück. "Das finde ich ziemlich frech, dass Chiara das behauptet. Das war bei mir nicht so, weil dann hätte ich mir wahrscheinlich eine andere ausgesucht, die mehr Follower hat und nicht Chiara. Klar, jetzt sind ihre Follower gestiegen, aber damals hatte sie vielleicht 30.000 oder 40.000. Da hatte ich ja schon mehr wegen Berlin - Tag & Nacht", betont er.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärt Patrick, wieso er wirklich an der Kuppelshow teilnehmen wollte. "Ich bin jetzt nicht nur in die Show, um Fame zu haben, sondern einerseits, um an einem Reality-TV-Format mitzumachen und andererseits ging es mir ums Dating. Vielleicht eine Partnerin zu finden, die in dieser Social-Media-Welt aktiv ist." Er stellt noch einmal klar: "Den Schuh ziehe ich mir nicht an, dass es heißt, ich sei da nur hin, um zu gewinnen oder um Fame zu bekommen."

Zu dem Format kam Patrick eher zufällig, wie er in einem früheren Interview mit Promiflash verriet: "Ich habe einen Post gesehen, dass das stattfinden wird und habe darunter geschrieben: 'Sagt Bescheid, wenn ihr eine Granate braucht.' Und so kam der Kontakt zustande und dann wurde ich eingeladen." Vor seiner Teilnahme habe er sich besonders auf Yeliz Koc (31) und Melissa Damilia (29) gefreut.

RTLZWEI Sylvie Meis, Chiara Fröhlich und Patrick Fabian im "Love Island VIP"-Finale, 2024

RTLZWEI / ITV Studios Germany Patrick Fabian, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

