"Love Island"-Patrick wollte, dass Chiara bei ihm einzieht

Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37) waren das Love Island VIP-Traumpaar schlechthin. Dieser Meinung waren auch die anderen Kandidaten und wählten sie als Gewinnerpaar der Staffel. Nach der Show ging es aber nicht ganz so traumhaft weiter, inzwischen gehen die beiden getrennte Wege. Im Gespräch mit Promiflash erzählt Patrick von der Zeit nach der Dating-Show – und plaudert auch ein interessantes Detail aus. "Ich hatte Chiara auch gesagt: 'Am besten wäre es, wenn du direkt hier einziehst. Weil dann sehen wir uns auf jeden Fall regelmäßig. Wenn nicht, dann wird das echt schwierig'", gesteht er, dass er am liebsten direkt Nägel mit Köpfen gemacht hätte.

Sein Hintergedanke dabei sei gewesen, dass er einen sehr vollen Alltag hat. Neben seiner Rolle als Vater ist regelmäßiger Sport ein wichtiger Teil seines Lebens. Und auch beruflich stehe im Moment viel an: Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller schreibe gerade an einem Buch und plane, eigene Fitness-Supplements auf den Markt zu bringen. Währenddessen noch eine Fernbeziehung mit unter den Hut zu kriegen, würde sich sehr schwierig gestalten. "Natürlich kann sie aber nicht von heute auf morgen ihr Leben aufgeben, in der Kennenlernphase", zeigt er sich verständnisvoll, dass dieser Schritt für die 27-Jährige noch nicht infrage gekommen sei. "Das war vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht in meinem Kopf", gesteht der ehemalige Stripper.

Doch was sagt Chiara eigentlich zu der ganzen Geschichte? Auch wenn sie von Anfang an eine tiefe Verbindung zu Patrick spürte, fiel es ihr nicht so leicht, sich in dem Format fallen zu lassen. Ihre Vorgeschichte, vor allem die öffentlich gescheiterte Beziehung mit Lukas Baltruschat (30), machte es ihr schwer. Nachdem sie sich trotzdem dazu entschieden hatte, dem 37-Jährigen eine Chance zu geben, ist sie heute schwer enttäuscht von ihm. "Weil so vieles von dem, was er gesagt hat, nur heiße Luft war", erklärte sie im Interview mit Promiflash und fügte hinzu: "Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, ihn in Berlin zu besuchen und seinen Alltag kennenzulernen. Wir hatten uns sogar fest vorgenommen, mit dem Gewinn einen gemeinsamen Urlaub zu planen, abzuschalten und gemeinsame Erinnerungen zu sammeln. Doch nichts davon ist passiert."

RTLZWEI Sylvie Meis, Chiara Fröhlich und Patrick Fabian im "Love Island VIP"-Finale, 2024

Fine Lohmann Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich bei den Reality Awards 2024, Dezember 2024

