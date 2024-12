So reagierte Alicias Freund auf "Love Island VIP"-Teilnahme

Alicia Costa Pinheiro fand ihre große Liebe nicht bei Love Island VIP, sondern später in ihrem neuen Freund Loracio. Im Promiflash-Interview verrät die Sängerin, wie ihr Partner auf ihre Teilnahme an der Datingshow reagierte: "Also eigentlich ist das ziemlich entspannt, er steht da drüber. Und das war ja alles, bevor wir uns kennengelernt haben." Alicia und Loracio haben sich manche Folgen sogar zusammen angesehen: "Er hat auch ab und zu mal ein bisschen mitgeguckt, mit einem Auge. Er steht da drüber."

Alicia selbst steht auch voll und ganz hinter ihrer Teilnahme. "Also ich bereue überhaupt nichts. Das war eine mega Erfahrung, es war auch für mich eine wichtige Erfahrung und ich konnte auch megacoole Leute dort kennenlernen", schwärmt Alicia im Gespräch mit Promiflash von ihrer Zeit bei der Kuppelshow und fügt hinzu: "Ich hatte eine mega Zeit, obwohl es nur kurz war, aber trotzdem war es eine richtig tolle Erfahrung, und ich nehme das auf jeden Fall im Positiven mit."

Alicias Zeit bei "Love Island VIP" war von Höhen und Tiefen geprägt. Zunächst traf sie auf ihren Ex Yasin Mohamed (33), der anderen Männern davon abriet, Alicia kennenzulernen. Später versuchte sie ihr Glück bei Danilo Cristilli (28), doch der schwor Kumpel Yasin seine Loyalität. Da für sie nicht der richtige Mann dabei war, verließ sie die Sendung freiwillig.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / ITV Studios Germany Alicia Costa Pinheiro, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro, November 2024

Anzeige Anzeige