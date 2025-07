Wegen EOTB: Darum durfte Teezy nicht zu "Love Island VIP"

Martini Lombaya, besser bekannt als Teezy, machte sich in den vergangenen Jahren durch mehrere TV-Formate einen Namen in der Reality-Szene. Zuletzt war er in der vergangenen Staffel von Ex on the Beach zu sehen – doch genau dieser Auftritt kostete ihn offenbar die Teilnahme an einem weiteren beliebten Format. Wie er in einem Social-Media-Beitrag des "Blitzlichtgewitter"-Podcasts erzählt, wäre er beinahe in der kommenden Staffel von Love Island VIP gelandet. "Ich hatte da ein Casting, habe Gespräche geführt – ich wäre auch dabei gewesen", verrät der Content Creator und ergänzt: "Aber bei 'Ex on the Beach' habe ich wohl etwas zu gut performt, sodass ich dann hätte spoilern können, was mit mir passiert ist. Deshalb konnte ich nicht rein."

Auch wenn der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat am Ende eine Absage erhielt, ist er dennoch bestens über die Geschehnisse während der Dreharbeiten informiert. "Ich weiß alles über 'Love Island' – wer dabei war, was passiert ist. In gewisser Hinsicht bin ich auch von einigen Aktionen enttäuscht, aber es ist, wie es ist", verrät Teezy. Im Cast der bereits abgedrehten Staffel habe es eine Frau gegeben, die er "ganz besonders" gerne kennengelernt hätte – doch offenbar bandelte sie mit einem anderen Teilnehmer an. Für Teezy eine bittere Erfahrung. Dennoch zeigt sich der Realitystar gefasst: "Das ist das Business."

In welchem TV-Format Teezy als Nächstes zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. In der vergangenen Staffel von "Ex on the Beach" sorgte er jedoch bereits für reichlich Zündstoff. Am Strand Mexikos traf er auf seine Ex-Freundin Venera – sie behauptete, dass er sowohl während seines ersten "Ex on the Beach"-Auftritts im Jahr 2022 als auch 2023 bei "Are You The One – Reality Stars in Love" mit ihr zusammen gewesen sei. Im Gespräch mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast stellte er jedoch klar, dass dies aus seiner Sicht nicht der Fall war. "Wir waren befreundet, aber die Entscheidung, dass ich zu 'Ex on the Beach' gehe, hatte ich schon lange vorher getroffen", erklärte er.

Instagram / kingmorteezy Teezy, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Friederike Jacobitz Teezy, Kandidat bei "Ex on the Beach"

RTL / Friederike Jacobitz Venera, Kandidatin bei "Ex on the Beach"

