YouTube-Star Andrew Cross stirbt im Alter von nur 36 Jahren

Andrew Cross war seinen Fans unter dem Künstlernamen Desert Drifter bekannt und freute sich auf Social Media über rund 500.000 Follower. Nun gibt es jedoch traurige Nachrichten: Der YouTube-Star ist im Alter von gerade einmal 36 Jahren am 5. März verstorben. Das bestätigte das Mesa County Coroner's Office in Colorado laut TMZ. Andrew war am 31. Januar in einen Autounfall verwickelt und lag seither auf der Intensivstation.

Bei dem tragischen Unglück raste ein Mann mit erhöhter Geschwindigkeit in den an einer Ampel wartenden Andrew. Laut dem Blatt soll der Unfallverursacher dabei unter dem Einfluss von Alkohol sowie Drogen gestanden haben. Dafür wurde der Fahrer verklagt und es wird ihm außerdem fahrlässige Tötung und rücksichtsloses Fahren vorgeworfen. Nach dem schrecklichen Vorfall wurde Andrew in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht und muss sich einer Hirnoperation unterziehen, bei der versucht wurde, die Blutungen zu stillen. Seither lag er im Koma. In dieser Woche entschied sich die Familie des Verstorbenen, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen.

Die Social-Media-Bekanntheit hinterlässt unter anderem ihre Schwester sowie Ehefrau Eyelyn. Auf YouTube veröffentlichte seine Partnerin ein emotionales Video, in dem sie Andrews Fans um Gebete bat und sie über seinen Unfall informierte. "Diese Gemeinschaft war für uns beide im vergangenen Jahr ein großer Segen. Ihr seid alle mehr als nur seine Abonnenten, ihr seid Menschen, die erkennen, wie besonders er ist, und die Woche für Woche kommen, um ihn mit ihrer Zeit und ihren freundlichen Worten zu unterstützen", hieß es unter anderem. Andrew war vor allem für Content bekannt, den er selbst als "Erkundungen und Abenteuer mit einem historischen Twist" bezeichnete.

Instagram / across_thewest Andrew Cross im Oktober 2022

Instagram / across_thewest Andrew Cross und seine Partnerin im März 2021

