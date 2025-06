Sydney Sweeney: Deshalb machen ihr Nacktszenen nichts aus

Sydney Sweeney (27) präsentiert sich gerne so, wie sie Gott geschaffen hat, nämlich nackt. In einem Interview mit dem W Magazine offenbarte sie nun, warum sie beim Drehen von Nacktszenen keine Nervosität verspürt. "Ich werde nicht nervös... Ich denke, dass der weibliche Körper eine sehr mächtige Sache ist", erklärte die Schauspielerin. Diese Einstellung helfe ihr, die Geschichten ihrer Charaktere authentisch zu erzählen. In einem zur Veröffentlichung gehörenden Fotoshooting posierte die "Euphoria"-Darstellerin in einer Reihe gewagter Outfits, darunter ein rot-weiß gestreiftes Ensemble mit passender Kopfbedeckung sowie ein rotes Minikleid in Kombination mit schwarzen Overknee-Strümpfen.

Im Interview sprach Sydney, die sich für ihre neueste Filmrolle einer beeindruckenden körperlichen Verwandlung unterzog und 14 Kilogramm zunahm, auch über besondere Momente aus ihrem Privatleben. Besonders einschneidend war wohl ihr verspäteter Prom-Abend zu ihrem 26. Geburtstag. Da sie selbst keinen Abschlussball besucht hatte, organisierte sie eine aufwendige Party im 80er-Jahre-Stil mit Disco-Bühne, Fotobox und personalisierbaren Jacken. Der Abend war für Sydney nicht nur ein Highlight, weil sie ihrer Großmutter und ihrem Anwalt die Titel "Prom Queen" und "Prom King" verlieh, sondern auch, weil sie jeden Aspekt der Feier selbst geplant hatte und sichtlich Freude daran hatte, andere glücklich zu machen.

Abseits ihres beruflichen Erfolgs und ihrer kreativen Partyplanungen hat Sydney in den letzten Monaten auch mit den Gerüchten um eine angebliche Affäre mit ihrem Schauspielkollegen Glen Powell (36) Schlagzeilen gemacht. Obwohl beide stets betonten, dass alles rein beruflich war, beendete Glens damalige Freundin Gigi Paris im vergangenen Jahr die Beziehung, angeblich erschüttert von den Spekulationen und dem Verhalten ihres Partners. Sydney selbst trennte sich erst kürzlich von ihrem langjährigen Partner Jonathan Davino, mit dem sie bis Mai verlobt war. Der Trubel um ihr Privatleben scheint jedoch ihre Karriere nicht zu belasten, da sie sich stattdessen auf kreative Herausforderungen konzentriert.

Getty Images Sydney Sweeney bei der Afterparty der Oscars, 2025

Getty Images, Getty Images Collage: Sydney Sweeney, Glen Powell und Gigi Paris

Aissaoui Nacer / MEGA Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Juli 2023