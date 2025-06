Im Oktober: Daniela Katzenberger hat Lucas erneut geheiratet

Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (57) haben sich erneut getraut. Wie in der zweiten Staffel ihrer Realityshow "Daniela Katzenberger" bereits vorab auf RTL+ zu sehen ist, gaben sich die beiden im vergangenen Oktober in Las Vegas erneut das Jawort. Die TV-Bekanntheit strahlte an dem großen Tag in einem Glitzerkleid, während ihr Liebster im schwarzen Smoking eine gute Figur machte. Ein Foto, das Bild vorliegt, zeigt Dani und Lucas überglücklich nach ihrer Zeremonie mit einem Elvis-Imitator.

"Ich war zu der Zeit sowieso für den Bikini-Wettkampf in Las Vegas, deshalb passte das alles perfekt. Und nach der großen kirchlichen Hochzeit 2016, bei der es für mich zwar wunderschön, aber auch saustressig war, wollte ich es jetzt noch einmal so heiraten, wie wir es wollen – ganz ohne den Gastgeberstress", berichtete Daniela zu der zweiten Hochzeit gegenüber dem Blatt. Die Zeremonie fand in einer typischen Vegas-Kapelle im kleinen Rahmen statt. Nur Mama Iris Klein (58) und Töchterchen Sophia (9) waren dabei.

"Daniela, du bist und bleibst meine absolute Traumfrau!", erklärte Lucas vor dem Traualtar seiner Liebsten. Sie habe ihm mit ihrer gemeinsamen Tochter das schönste Geschenk gemacht. "Ich versprech’ dir jetzt was: Ich werde, solange wir leben, immer alle Spinnen für dich verscheuchen und immer alle deine Instagram-Posts liken", versprach der Sohn von Costa Cordalis (✝75) seiner Frau abschließend. Mit ihrer zweiten Hochzeit unterstreichen sie ihre Liebe zueinander, die im Jahr 2024 begonnen hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige Anzeige

RTL2 Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis am Altar

Anzeige Anzeige

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis im Oktober 2024

Anzeige