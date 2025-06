"Aussehen ruiniert": Lauren Goodger bereut ihre Beauty-OPs

Reality-TV-Star Lauren Goodger (38), bekannt aus der Show "The Only Way Is Essex", hat offen über ihre negativen Erfahrungen mit plastischer Chirurgie gesprochen. Die TV-Bekanntheit erklärte, dass sie ihre zahlreichen Eingriffe, darunter Brust- und Po-Implantate sowie ein Brazilian Butt Lift (BBL), zutiefst bereut. In einem emotionalen Geständnis offenbarte sie gegenüber The Sun: "Ich habe mein Aussehen mit Operationen ruiniert. Ich hasse meine falschen Brüste und meinen Po jetzt."

"Ich finde, mein Körper sieht unnormal aus – ich brauche diese riesigen Brüste und diesen riesigen Hintern nicht mehr", gab sie ehrlich zu und ergänzte offen: "Wenn ich mich nackt im Spiegel anschaue, sehe ich überall Dellen und Unebenheiten." Lauren plant nun, ihre Implantate entfernen zu lassen, um zu ihrer natürlichen Erscheinung zurückzukehren. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich die Beauty negativ über ihre vorherigen Schönheitseingriffe äußert.

Bereits im Mai verriet sie, dass sie ihre "schweren" Brustimplantate entfernen lassen möchte und es kaum erwarten kann, wieder natürlicher auszusehen. "Vor 11 Jahren habe ich eine Brustvergrößerung machen lassen – eines der Dinge, die ich im Nachhinein bereue. Ich hatte die perfekten Brüste. Sie waren über die Jahre toll, aber seit ich Mutter bin und ein Jahr gestillt habe, haben sie sich verändert, und ich finde immer, sie lassen mich größer wirken", schrieb sie damals auf Instagram und erklärte weiter: "Außerdem sind sie schwer und ich finde die Vorstellung, ein Implantat all die Jahre im Körper gehabt zu haben, nicht schön, und ich vermisse meine alten Brüste sehr."

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

