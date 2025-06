Im Bikini durch Köln: Heidi Klum rockt bei Sommerhitze

Heidi Klums (52) Gesicht ziert derzeit für die neue Sommerkollektion eines italienischen Wäschelabels Plakatwände von U-Bahn-Stationen bis hin zu Bushaltestellen. Um die Bademode zu promoten, stattete das Model der Stadt Köln am vergangenen Wochenende laut dem Bunte-Magazin einen aufsehenerregenden Besuch ab: Am Friesenwall erschien Heidi in einem lässigen Jeans-Outfit aus Hose und Jacke, unter der sie nichts weiter als einen hellblauen Bikini trug. Vor Ort signierte sie ein gigantisches Wandplakat der Kampagne.

Der Besuch in Köln war für Heidi nicht nur beruflich bedeutend, sondern auch voller persönlicher Erinnerungen. Sie wurde nur wenige Kilometer entfernt, in Bergisch Gladbach, geboren. Ihr Heimatbesuch inspirierte sie dazu, im Anschluss auf Instagram bisher unbekannte Fotos aus ihrer Kindheit und Jugend zu teilen. Die Aufnahmen zeigen Heidi mit Zöpfen, Latzhose und einem frechen Lachen. Ihre nostalgischen Posts fanden unter ihren Followern großen Anklang und unterstrichen die emotionale Bedeutung ihrer Reise.

Neben der Promotion-Tour steht für Heidi diese Woche ein weiteres Highlight an: das Finale von Germany's Next Topmodel, das am 19. Juni 2025 live aus Köln übertragen wird. Seit Jahren ist Heidi das Gesicht der erfolgreichen Show und gibt als Mentorin ihre Erfahrungen an die Nachwuchsmodels weiter. Mit Kandidaten wie Moritz, Zoe und Magdalena verspricht das diesjährige Finale überaus spannende Momente. Die Finalshow wird live bei ProSieben ausgestrahlt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum am Friesenwall in Köln, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum mit Bikini-Oberteil am Friesenwall in Köln, 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Christian Cowan, Heidi Klum und Rankin in der GNTM-Jury

Anzeige