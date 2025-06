Brad Pitts Kusspanne auf der Formel-1-Premiere mit Ines

Auf der Premiere seines neuen Films "F1" am Montag kam es zwischen Brad Pitt (61) und seiner Freundin Ines De Ramon (32) zu einem auffälligen Moment, der im Netz für Diskussionen sorgte, wie die Dailymail berichtet. Die Unternehmerin ging scheinbar in der Absicht auf Brad zu, ihn zu küssen, doch der Oscar-Gewinner wich überraschend zurück und wandte sich stattdessen einer anderen Frau zu, mit der er ins Gespräch kam. Ein Video zu dem Vorfall, in dem zu sehen ist, wie Brad Pitt zunächst auf Ines zugeht und sich dann plötzlich abwendet, ist auf der Plattform X zu sehen.

Zusätzlich sorgte ein weiteres Video für Spekulationen, in dem Brad für ein Gruppenfoto posierte, während Ines abseits stand. Während sich die anderen Teilnehmer formierten, war keine Geste von ihm zu erkennen, die Ines aufforderte, sich hinzuzugesellen. Doch trotz dieser angespannten Momente gab es auch harmonische Augenblicke: Das Paar hielt Händchen und lächelte gemeinsam für die Kameras. Ein Insider erklärte dem Magazin Us Weekly, dass Brad nach dem Abschluss seiner schwierigen Scheidung von Angelina Jolie (50) in einer guten Phase sei und Ines als beruhigenden Einfluss in seinem Leben betrachte.

Brad, der nach schwierigen Jahren privater Konflikte mit Ex-Frau Angelina Jolie ein ruhigeres Leben anstrebt, genießt mittlerweile eine neue Phase. Engere Freundschaften, eine zurückgezogene Lebensweise und regelmäßige Therapie haben ihm geholfen, einen Ausgleich zu finden. Seine Beziehung zu Ines beschreibt sein Umfeld als entspannt und druckfrei, wobei der Schauspieler vorsichtig ist, zu schnell den nächsten Schritt zu wagen. Während er weiterhin an der Beziehung zu seinen sechs Kindern arbeitet, bietet Ines ihm anscheinend einen Rückzugsort und die notwendige Gelassenheit inmitten all der Turbulenzen.

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon bei der "F1"-Premiere in New York City

Getty Images Brad Pitt und Ines De Ramon bei den Filmfestspielen in Venedig

ZUMAPRESS.com / MEGA Brad Pitt und Ines de Ramon im September 2024