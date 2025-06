Nikola Glumac spricht über Vorfall, nach dem Trennung folgte

Das Beziehungsende von Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) bleibt weiterhin ein Rätsel. In einer Instagram-Story äußerte sich Nikola nun vage zum Vorfall, der kurz vor der Trennung passierte. "Kim wird sich dazu melden, das ist nicht mein Recht, das zu erzählen. Ihr werdet auch verstehen, warum sie da ihre Zeit braucht", erklärte der Reality-TV-Star. Er betonte außerdem, wie schwer Kim das Ganze trifft und beschrieb sie als "die stärkste Frau", die er kennt.

Weiterhin merkte Nikola an, dass auch er irgendwann seine Sicht schildern werde. "Kim verbietet mir nichts, es ist einfach ihr Recht, alles selbst zu erzählen und sich die Zeit zu nehmen", fügte er hinzu. Wann genau er plant, endlich Klarheit in das Ganze zu bringen, ließ er offen – ein Versprechen machte er seinen Fans jedoch: "Natürlich werde ich mich auch dazu äußern und meine Sichtweise mit euch teilen." Im Moment scheint Nikola jedoch darauf zu setzen, Kim die Kontrolle über die Narrative zu lassen und sie in ihrem Tempo agieren zu lassen.

Für Fans des Paares kam das Ende der Beziehung überraschend: Kurz vor der Trennung machte Nikola seiner Kim noch einen Antrag und sie sollte seine Familie kennenlernen. Außerdem erwarten die Medienpersönlichkeiten gemeinsamen Nachwuchs. Bevor Kim nach Serbien reisen konnte, um die Liebsten ihres früheren Partners zu treffen, gab es jedoch laut ihr einen Vorfall mit körperlicher Gewalt. Die Dschungelcamp-Bekanntheit musste sogar ins Krankenhaus. Über die Details dazu schweigt sie bisher noch – und auch darüber, warum sie sich von ihrem Verlobten trennte. Ferner betonte sie aber, dass Nikola sie "nicht geschlagen" habe.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im März 2025