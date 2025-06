Riccardo Simonetti schwärmt von Sarah-Jessica-Parker-Treffen

Für Riccardo Simonetti (32) ging vor einiger Zeit ein ganz besonderer Traum in Erfüllung: Der Social-Media-Star traf in New York seine große Ikone Sarah Jessica Parker (60). Im Rahmen einer Premiere hatten die beiden die Gelegenheit, sich zu unterhalten – ein Erlebnis, das bei Riccardo bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Doch es sollte noch besser kommen: Am nächsten Tag erhielt er eine liebevolle Nachricht der "Sex and the City"-Schauspielerin über Instagram. "Das hat mich beeindruckt, dass meine geliebte Sarah Jessica Parker mir so eine liebe Nachricht geschrieben hat", schwärmte er im Promiflash-Interview bei der Premiere der dritten Staffel von And Just Like That.

Die Nachricht von Sarah hat Riccardo tief bewegt, wie er weiter verriet. "Es zeigt einfach, dass sie voll der krasse Mensch ist und voll die besondere Person", erklärte er. Besonders wegen dieser Geste werde Sarah Jessica für ihn immer einen besonderen Platz in seinem Herzen haben. Riccardo sprach auch über seine Liebe zu der Serie "Sex and the City" und dem dazugehörenden Spin-Off. Er verriet Promiflash auch, dass er sich am ehesten mit der Figur Carrie identifizieren könne: "So wie sie durchs Leben geht und ihren Style – da habe ich mir schon viel abgeguckt von ihr."

Ob Riccardo sich auch in Zukunft an dem unverkennbaren Stil von Sarahs Rolle orientieren wird, ist wohl gut möglich. Bei der Veranstaltung verriet er Promiflash nämlich ebenfalls, welche Vision er für sein 50-jähriges Ich hat. "Ich sehe mich vor allem mich selbst auslebend in geilen Outfits. Ich will mir nicht vorschreiben lassen, was die Gesellschaft zu sagen hat", betont der Influencer. Er wolle sich treu bleiben und seinen Lebensstil auch in Zukunft ausdrucksstark fortführen – eine Eigenschaft, die treue Fans sicher auch in Carrie Bradshaw wiederfinden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Riccardo Simonetti und Sarah Jessica Parker

Getty Images Riccardo Simonetti und Sarah Jessica Parker (vorne rechts) auf einer Veranstaltung, September 2019

Getty Images Sarah Jessica Parker beim Red Sea International Film Festival in Saudi Arabien