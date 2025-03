YouTuberin Trisha Paytas ist schwanger mit Baby Nummer drei

Trisha Paytas (36) überrascht ihre Fans mit einer tollen Neuigkeit: Die Influencerin und ihr Ehemann Moses Hacmon erwarten ihr drittes Kind! Das erzählt sie jetzt in ihrem Podcast "Just Trish". "Wir haben eine Torte! Es ist eine kleine Babyparty-Torte zur Feier des Tages. Um dich zu feiern, um Moses zu feiern und um zu feiern... du weißt schon", teasert die Internetpersönlichkeit gegenüber ihrem Co-Host Oscar Gracey an, bevor sie voller Begeisterung verkündet: "Wir bekommen ein Baby!"

Wie die 36-Jährige unter dem dazugehörigen YouTube-Video preisgibt, hielten sie und ihr Liebster die Schwangerschaft "monatelang geheim" – das Baby des Paares kommt nämlich schon in wenigen Monaten. "Ich bekomme mein Baby im Juli!", offenbart Trisha. Ob sie einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen erwarten, wissen die zweifachen Eltern noch nicht. Der Social-Media-Star plant jedoch, das Geschlecht des dritten Babys während einer Liveshow seiner bevorstehenden Tour zu enthüllen.

Trisha lernte Moses während der Aufnahme einer ihrer Podcast-Folgen mit YouTuber Ethan Klein kennen und geht mittlerweile seit rund fünf Jahren gemeinsam mit ihm durchs Leben. Das Paar heiratete im Dezember 2021 und verkündete nur wenige Monate später, dass es seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Ihre Tochter Malibu Barbie Paytas-Hacmon erblickte im September 2022 das Licht der Welt. Im Mai vergangenen Jahres wurde sie dann zur großen Schwester: Die YouTuberin und der Künstler bekamen ihre zweite Tochter Elvis.

Instagram / trishapaytasbackup Trisha Paytas und ihr Mann, August 2023

Instagram / trishapaytasbackup Moses Hacmon, Trisha Paytas und das zweite Baby

