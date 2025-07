Drei Kids: Trisha Paytas hat sich Eileiter entfernen lassen

Nach drei Kindern ist für Trisha Paytas (37) Schluss. Die Social-Media-Persönlichkeit brachte kürzlich ihren Sohn Aquaman Moses zur Welt – und traf daraufhin die Entscheidung, sich die Eileiter entfernen zu lassen. In ihrem Podcast "Just Trish" spricht sie offen über ihre Beweggründe. "Ich habe mich bewusst dafür entschieden – vor allem aus gesundheitlichen Gründen, weil der Kaiserschnitt ziemlich beängstigend und riskant war", erklärt die YouTuberin und ergänzt: "Selbst der Arzt sagte, dass es unter anderem zu einer Rissverletzung kam, weil meine Gebärmutterschleimhaut so dünn war. Und das ist wirklich beängstigend."

Für die 37-Jährige war es bereits der dritte Kaiserschnitt – und nach eigenen Worten die dritte "traumatische" Geburt. Umso mehr steht sie hinter ihrer Entscheidung. "Für mich persönlich waren drei Kaiserschnitte einfach zu viel – vor allem in meinem Alter und unter den ganzen Umständen", betont sie. Trotzdem ist der kleine Aquaman natürlich ihr ganzer Stolz. Der außergewöhnliche Name ihres Sohnes sorgt bei Fans zwar für gemischte Reaktionen – für Trisha jedoch ist er perfekt: Sie habe schon immer eine besondere Verbindung zur Comicfigur gespürt und liebe die "Justice League"-Filme.

Die Influencerin verkündete die Geburt ihres Babys vor wenigen Tagen zunächst auf YouTube, teilte kurz darauf jedoch auch eine süße Bilderreihe auf Instagram. "Aquaman Moses Paytas-Hacmon. Geboren am 12.07.2025 um 00:40 Uhr", schrieb sie stolz in die Bildunterschrift. Für Trisha und ihren Ehemann Moses Hacmon ist es zwar bereits das dritte Kind – aber der erste Sohn. Im September 2022 wurden die beiden erstmals Eltern, als ihre Tochter Malibu Barbie zur Welt kam. Im Juni des vergangenen Jahres folgte ihr zweites Mädchen, Elvis.

Instagram / trishapaytas Trisha Paytas mit ihren Kindern Elvis, Aquaman Moses und Malibu Barbie, Juli 2025

Instagram / trishapaytas Trisha Paytas und ihr Sohn Aquaman Moses, Juli 2025

Instagram / trishapaytas Moses Hacmon und Trisha Paytas mit ihren Kids, Juli 2025