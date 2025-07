Trisha Paytas und ihr Mann Moses begrüßen ihr drittes Baby

Trisha Paytas (37) und ihr Ehemann Moses Hacmon schwelgen im Babyglück: Die YouTuberin hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Die Mitteilung, dass ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hat, machte Trisha über ihren YouTube-Kanal öffentlich. Der kleine Junge ist das jüngste Mitglied einer innerhalb von drei Jahren rasant gewachsenen Familie. Bereits im September 2022 kam ihre erste Tochter, Malibu Barbie, zur Welt, gefolgt von Schwester Elvis im Juni 2024. Der Name des jüngsten Familienzuwachses bleibt vorerst ein Geheimnis.

Dass Trisha sich einen einzigartigen Namen für ihren Nachwuchs einfallen lassen könnte, überrascht nicht. Mit den bisherigen Namensgebungen bewies die Influencerin und Internetpersönlichkeit bereits ihre Vorliebe für kreative und auffällige Ideen. Ob auch der jüngste Sohn einen ebenso außergewöhnlichen Namen tragen wird, bleibt spannend. Für Trisha und Moses ist ein weiteres Baby in so kurzer Zeit sicherlich eine Herausforderung, doch das Paar scheint die Elternschaft in vollen Zügen zu genießen. In ihrem Live-Podcast auf YouTube verrät die Influencerin ebenfalls, dass sie ihren Sohn per Kaiserschnitt bekam, wie zuvor ihre beiden Töchter.

Trisha, die ihre Schwangerschaft zuletzt während ihrer "Eras of Trish"-Tour auch auf der Bühne thematisierte, zeigte sich in den letzten Monaten stolz und voller Vorfreude auf ihren Sohn. Die selbst ernannte Drama-Queen, die für ihre extravaganten Auftritte und ihre Offenheit in sozialen Medien bekannt ist, nimmt ihre Rolle als dreifache Mutter sehr ernst. Mit Ehemann Moses an ihrer Seite teilt die Familie nicht nur den Alltag, sondern auch viele besondere Momente mit ihren treuen Fans.

Instagram / trishapaytasbackup Trisha Paytas, YouTuberin

Instagram / trishapaytasbackup Moses Hacmon, Trisha Paytas und das zweite Baby

Instagram / trishapaytasbackup Moses Hacmon, Trisha Paytas und ihre Kinder