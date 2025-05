Trisha Paytas verrät das Geschlecht von ihrem dritten Baby

Trisha Paytas (36) lüftet nun ihr großes Geheimnis: Die YouTuberin erwartet derzeit ihr drittes Kind – ob sie sich über einen Jungen oder ein Mädchen freuen darf, verriet sie ihrer Community bisher noch nicht. Um die Nachricht zu verkünden, hat sie sich einen ganz besonderen Moment ausgesucht: Wie Just Jared berichtet, verriet sie es während ihrer "Eras of Trish"-Tour am gestrigen Sonntagabend live auf der Bühne. Trisha und ihr Ehemann Moses Hacmon erwarten einen Jungen!

Für das spektakuläre Gender-Reveal holte der Netz-Star ihre bessere Hälfte zu sich auf die Bühne. Das Publikum feierte lautstark, während auf einer großen Leinwand ein Countdown abgezählt wurde. Im Wechsel wurden schließlich die Zeichen für Junge und Mädchen gezeigt – bis schließlich der Schriftzug "Es ist ein Junge" eingeblendet wurde. Trisha wird damit zum ersten Mal eine Jungsmama: 2022 wurde ihre erste Tochter namens Malibu Barbie geboren. 2024 erblickte die kleine Elvis das Licht der Welt.

Lange wird es auch nicht mehr dauern, bis Trishas kleiner Sohn geboren wird. Die fröhlichen Neuigkeiten teilte die Influencerin vergangenen März mit ihren Fans. In ihrem Podcast "Just Trish" ließ sie ganz überraschend die Babybombe platzen – und verriet auch, dass sie und ihr Partner die Schwangerschaft monatelang geheim gehalten hatten. "Ich bekomme mein Baby im Juli", offenbarte die 36-Jährige. Moses und die Musical-Darstellerin sind seit knapp fünf Jahren ein Paar. Im Dezember 2021 – nur wenige Monate vor der Geburt ihres ersten Kindes – gaben sie sich das Jawort.

Instagram / trishapaytas Moses Hacmon und Trisha Paytas mit ihren Töchtern Malibu und Elvis

Getty Images Trisha Paytas, Influencerin

