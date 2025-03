Amira Alys Traumhaus steht fast neben Anwesen von Ex Oliver

Amira Aly (32), Moderatorin und Ex-Frau von Oliver Pocher (47), hat in Kärnten ihr neues Traumhaus vorgestellt, das schon bald in Köln aufgebaut werden soll. Das Fertighaus, das sie mit ihrem Gewinn aus der TV-Show Schlag den Star finanzierte, wird im Herbst bezugsfertig sein, wie die Bild berichtet. Mit einer Wohnfläche von rund 400 Quadratmetern, hohen Glasfenstern und einem begrünten Dach erfüllt es all ihre Wünsche. Eindrucksvoll: Das Haus wird mittels nachhaltiger Energiekonzepte betrieben, darunter eine Photovoltaikanlage und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die neue Adresse der Moderatorin liegt unweit der Villa ihres Ex-Mannes Oliver Pocher in Köln.

Das opulente Domizil ist nicht nur luxuriös, sondern auch ein Statement für Nachhaltigkeit. Amira betonte während des Interviews mit der Bild, dass ihr der Einsatz des ökologischen Baustoffs Holz besonders wichtig sei, da er ein Raumklima schaffe, wie man es nur in der Natur erlebt. "Ich baue österreichische Heimat auf deutschem Boden", erklärte die gebürtige Klagenfurterin mit einem Augenzwinkern. Nach ihrer Trennung von Oliver Pocher im August 2023 hatte Amira verkündet, die 100.000 Euro Preisgeld vollständig in ein neues Zuhause für sich und ihre beiden Kinder zu investieren. Ob ihr neuer Partner Christian Düren (34) mit einzieht, ließ sie allerdings offen.

Die erfolgreiche Moderatorin befindet sich nach einem bewegten Jahr wieder in ruhigeren Gewässern. Ihre Beziehung zu Christian ist seit Sommer 2024 öffentlich, und im Podcast "Liebes Leben" schwärmte sie von seiner Unterstützung, insbesondere im Umgang mit ihren Kindern. Trotz der Turbulenzen in der Vergangenheit scheint Amira eine glückliche Balance zwischen Karriere und Familienleben gefunden zu haben. Während Oliver Pocher immer wieder kleine Seitenhiebe in ihre Richtung austeilte, ließ Amira diese unkommentiert. Lieber konzentriert sie sich auf das neue Kapitel in ihrem Leben – und den Traum, den sie sich gerade erfüllt.

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly, 2022

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Barbara Tag by Mon Chéri im Dezember 2024

