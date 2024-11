Ein Zuhause mit Christian? Amira Aly baut 2025 ihr Traumhaus

Das vergangene Jahr war sehr turbulent für Amira Aly (32). Mit der Scheidung von Ex-Mann Oliver Pocher (46) und dem Beziehungs-Outing mit Christian Düren (34) sorgte die Moderatorin für einige Schlagzeilen. Auch für 2025 hat die Beauty schon große Pläne, wie sie ihrem Bruder Hima in deren gemeinsamen Podcast "Liebes Leben" verrät. "Ich habe endlich meine Baugenehmigung. Der Bau geht los", berichtet Amira begeistert und erzählt davon, dass sie nun endlich ihr geplantes Traumhaus realisieren könne. Ein Zuhause nur für sie und die Kinder? Anscheinend ist noch ein weiterer Bewohner geplant. "Wer mir so einen süßen Adventskalender bastelt, zieht natürlich auch mit mir ein", verrät die Österreicherin mit einem Augenzwinkern.

Wenn alles nach Plan läuft, solle das neue Heim schon im kommenden Jahr fertig werden. Gegenüber der Bild verrät Amira auch, dass es aktuell noch keine konkreten Pläne zum Zusammenziehen mit dem Fernsehmoderator gebe. Jedoch sei es gut möglich, dass Christian seinen eigenen Schlüssel für das neue Zuhause bekommen wird. Im Moment sind es aber wohl ganz andere Themen, über die sich die 32-Jährige den Kopf zerbricht. "Bauen ist Hardcore! Es gibt ein Vogelschutzgesetz, Genehmigungen für Bäume [...]. Was ich alles an Behördengängen und Themen hatte die letzten Monate, ist krank", erzählt die zweifache Mutter.

Vergangenen Juli machten die Unternehmerin und der 34-Jährige ihre Beziehung offiziell. Trotz regelmäßiger Sticheleien ihres Ex scheint Amira mit Christian an ihrer Seite glücklicher denn je zu sein. Auch zu ihren Kindern habe der "Taff"-Moderator in den vergangenen Monaten eine tolle Beziehung aufgebaut. In "Liebes Leben" verriet sie, wie liebevoll er sich um ihre Jungs gekümmert habe, als sie wegen eines Drehs verhindert gewesen war: "Ich habe wirklich ganz großes Glück mit Christian, er war die ganze Woche mit den Kindern, jeden Tag."

Getty Images Amira Aly, Moderatorin

ActionPress Amira Aly und Christian Düren auf der Marc-Cain-Fashion-Show, Juli 2024

