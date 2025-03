Deshalb möchte Annalena Baerbock keine Führungsrolle mehr

Annalena Baerbock (44) hat bezüglich ihrer Karriere eine große Entscheidung getroffen. Innerhalb ihrer Partei war sie nach den vergangenen Wahlen als Co-Fraktionschefin gehandelt worden. Die Grünen-Politikerin hatte jedoch um Bedenkzeit gebeten. Ihre Entscheidung teilt sie, wie Spiegel berichtet, nun in einem Brief an die Fraktion und den Grünen-Landesverband Brandenburg mit. "In all dieser Zeit habe ich immer alles gegeben", schreibt Baerbock darin und fährt fort: "Zugleich hatten diese intensiven Jahre auch einen privaten Preis. Daher habe ich mich aus persönlichen Gründen entschieden, erst einmal einen Schritt aus dem grellen Scheinwerferlicht zu machen und mich für kein führendes Amt in der Bundestagsfraktion zu bewerben."

Seit 2008 trägt die heute 44-jährige politische Verantwortung in ihrer Partei. "Auch wenn sich die Rollen ändern, ist dies kein Abschied", betont sie. Neben der Politik ist die in Hannover Geborene aber auch noch Mutter von zwei Kindern. Ihre Töchter sind heute neun und 13 Jahre alt. Gemeinsam mit ihnen und ihrem Ex-Partner Daniel Hofleisch lebt Baerbock in Potsdam. Schon im Jahr 2023 sprach sie mit Zeit über die Bürden, die ihr Beruf für ihre Familie mit sich bringt. Ihre Kinder hätten zwischendurch sogar Sicherheitsschutz benötigt. "Wie viel kann ich meiner Familie zumuten?", habe sie sich nicht nur ein Mal gefragt. Heute scheint es für sie wichtiger denn je zu sein, zu bedenken, "was dieser Moment für meine Familie und mich bedeutet".

Das Privatleben der Bundesministerin geriet bereits Ende vergangenen Jahres in den Fokus der Öffentlichkeit: Nach 17 Jahren Ehe verkündete sie Trennung von ihrem Ehemann. Einen genauen Grund für das Ehe-Aus nannten Baerbock und der politische Kommunikationsberater nicht, eine Sache stellte sie aber klar: "Um möglichen Spekulationen zuvorzukommen: Es gibt keine neuen Partner." Vor 20 Jahren lernten sich die einstige Kanzlerkandidatin und der Lobbyist während ihrer Arbeit für die Grünen kennen. Im Jahr 2007 gaben sie sich das Jawort.

