Die deutsche Netzgemeinde durfte mal wieder ihre Kreativität unter Beweis stellen! Am 26. September war es so weit: Deutschland wählte den 20. Deutschen Bundestag. Wer am Ende regieren wird, steht noch nicht fest. Aktuell finden unter den Politikern jedoch schon Gespräche über mögliche Koalitionen statt. Jetzt trafen sich Annalena Baerbock (40) und Robert Habeck von den Grünen sowie Christian Lindner (42) und Volker Wissing von der FDP und schossen bei ihrer Zusammenkunft ein Selfie – dieses wurde prompt zum absoluten Netz-Hit!

Auf Instagram posteten die Parteispitzen von den Grünen und der FDP jeweils das Foto, mit dem sie demonstrierten, dass sie sich zu ersten Gesprächen über eine gemeinsame Regierungsbeteiligung getroffen haben. "Spannende Zeiten", schreiben sie zu dem Schnappschuss, den die Netz-Community prompt nutzte, um ulkige Memes zu kreieren. So gaben Twitter-User dem Foto beispielsweise lustige Bildunterschriften wie "Deutsches Mount Rushmore" oder "Squad Goals".

Außerdem brachten sie das Quartett zum Singen. Zum Beispiel trällern die vier ganz harmonisch hier miteinander "We Are Family" von Sister Sledge. Das Stichwort Musik fiel wohl so einigen Twitter-Nutzern ein, als sie das Selfie von Baerbock, Habeck, Lindner und Wissing gesehen haben. Einige User erinnerte die Konstellation an die Band Silbermond um Stefanie Kloß (36). Andere wiederum verpackten in dem Foto, wie hier, eine düstere Prognose, was die Länge der Koalitionsverhandlungen betrifft.

Robert Habeck und Annalena Baerbock

Christian Lindner

Christian Lindner

