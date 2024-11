Nach 17 Jahren Ehe: Annalena Baerbock verkündet Trennung

Traurige Nachrichten aus der Welt der Politik: Annalena Baerbock (43) und ihr Mann Daniel Holefleisch haben sich getrennt. In einem Statement, das Bild vorliegt, geben sie bekannt: "Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam vor einiger Zeit entschieden, dass wir kein Paar mehr sind." Damit geht eine 17 Jahre lange Ehe zu Ende. Einen genauen Grund nennen die Grünen-Politikerin und der Kommunikationsberater nicht. Dennoch fügen sie hinzu: "Um möglichen Spekulationen zuvorzukommen: Es gibt keine neuen Partner."

Obwohl sie fortan getrennte Wege gehen, möchten Annalena und Daniel trotzdem ein Team bleiben – hauptsächlich für ihre gemeinsamen Töchter. "Das Wichtigste bleibt für uns, gemeinsam dafür zu sorgen, dass unsere beiden Töchter in Ruhe und in einem liebevollen Umfeld aufwachsen können", geben sie in ihrem Statement dazu bekannt. Eine Besonderheit verraten sie ebenfalls in Bezug auf das gemeinsame Eigenheim: Sowohl Daniel als auch Annalena werden in dem Haus in Potsdam wohnen bleiben. Das tun sie ebenfalls zum Wohl ihrer Kinder. Alles Weitere möchten sie aus Sorge um die Privatsphäre der Familie nicht weiter ausführen.

Die Politikerin und ihr Ex haben sich durch genau die Partei kennengelernt, für die Annalena heute noch ein Vorzeigegesicht ist: Vor 20 Jahren trafen sie sich bei der Arbeit für die Grünen. Wie das Blatt weiter berichtet, machte Annalena große Karriere als Abgeordnete, später als Parteivorsitzende, dann als erste Kanzlerkandidatin der Grünen und schließlich als Außenministerin. Daniel zog sich eher zurück und blieb Kommunikationsberater und Lobbyist im Hintergrund der Partei.

Getty Images Annalena Baerbock, Politikerin

Getty Images Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin

