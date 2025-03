So gehen Annalena Baerbock und ihr Ex-Mann Co-Parenting an

Die Ehe von Annalena Baerbock (44) und Daniel Holefleisch existiert zwar nur noch auf dem Papier, doch für ihre Kinder wollen die beiden weiterhin ein starkes Team bleiben. Nach der Trennung, die im November nach 17 Jahren Ehe bekannt wurde, haben sie sich laut den Berichten von Bunte für das sogenannte Nestmodell entschieden. Dabei bleiben die beiden Kinder, 14 und 9 Jahre alt, in ihrem gewohnten Umfeld in Potsdam, während Annalena und Daniel abwechselnd zwischen ihrem jeweiligen Zuhause in Berlin und dem gemeinsamen Familienhaus pendeln. Gemeinsam wollen sie sicherstellen, dass ihre Kinder sich trotz der Trennung nicht hin- und hergerissen fühlen.

Die Ehe von Annalena und Daniel soll auch unter der hohen beruflichen Belastung der Grünen-Politikerin gelitten haben, die als scheidende Bundesaußenministerin oft für längere Zeit unterwegs war. Die 44-Jährige, die ihren Job als "Herausforderung und Berufung zugleich" beschrieb, gestand, dass der Spagat zwischen Familie und Karriere nicht selten schmerzhaft gewesen sei. Sie erzählte von Momenten, in denen sie private Pläne absagen musste, sei es an Geburtstagen oder Feiertagen, weil dringende Krisen ihres Amtes Maßnahmen erforderten. Ihr Ehemann Daniel, der als Kommunikationsberater tätig ist, hatte in den letzten Jahren den Großteil des Familienalltags organisiert, damit seine Frau sich auf ihre politischen Aufgaben konzentrieren konnte. Doch gerade diese unausgewogene Rollenverteilung soll zu Spannungen geführt haben.

Annalena und Daniel haben sich 2007 das Jawort gegeben und gemeinsam viele Etappen ihres Lebens gemeistert. Während Annalena politisch aufstieg und zuletzt zur Chefdiplomatin Deutschlands wurde, hielt Daniel der Familie den Rücken frei. Ein genauer Grund für das Ehe-Aus ist nicht bekannt. "Um möglichen Spekulationen zuvorzukommen: Es gibt keine neuen Partner", betonte die zweifache Mama jedoch im November gegenüber Bild.

Getty Images Annalena Baerbock, Politikerin

