Annalena Baerbock flasht im Netz mit einem Trampolin-Salto!

Im Anschluss an die Olympischen Sommerspiele finden ab dem 28. August, ebenfalls in Paris, die Paralympics statt. Kurz vor dem Sportspektakel bekamen einige Athleten des deutschen Teams einen ganz besonderen Besuch abgestattet: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (43) erschien höchstpersönlich zum Training des TSV Bayer Leverkusen 04. Und dort hatte die Politikerin den Sportlern nicht nur zugesehen, sondern auch einmal selbst das Trampolin der Sportler getestet, wie ein Clip auf TikTok zeigt. Doch damit haben die User im Netz wohl nicht gerechnet: Kurzerhand macht Annalena mehrere Salti auf dem Sprunggerät.

Die Nutzer auf der Social-Media-Plattform sind total aus dem Häuschen: In weniger als 24 Stunden wurde das Video schon über 500.000 Mal geklickt und fast 1.000 Mal kommentiert. "Sie ist so eine Legende. Sehr cool, Annalena", "Und das nach zwei Kindern – mein Beckenboden und ich sind schwer beeindruckt" und "Das ist halt ehrlich krass", sind nur einige der begeisterten Kommentare unter dem Beitrag.

Bevor Annalena in die Politik ging, war sie als Leistungssportlerin aktiv. Für ihren damaligen Verein, den TSV Pattensen, nahm sie als Trampolinturnerin insgesamt dreimal an den Deutschen Meisterschaften teil. Mit Erfolg – denn sie konnte in der Disziplin Doppel-Mini-Tramp dreimal Bronze holen. Nach dem Abitur hatte sich Annalena jedoch entschieden, den Sport an den Nagel zu hängen und stattdessen Karriere in der Politik zu machen. Doch wie auf dem Clip zu sehen ist, hat sie den Sport offenbar noch immer im Blut. Laut Bild soll sie sogar noch heute in ihrem Büro im Auswärtigen Amt ein Mini-Trampolin stehen haben.

