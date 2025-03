Drittes Mal Playboy: So hat sich Mariella Ahrens verändert

Mariella Ahrens (55) lässt erneut die Hüllen fallen! Die Schauspielerin zieht bereits zum dritten Mal für den Playboy blank. Bereits 2001 und 2004 posierte die Beauty für das Männermagazin. Nun verrät sie, was sich bei ihr seitdem geändert hat. "Natürlich habe ich mich beruflich extrem weiterentwickelt, habe mit Lebensherbst e.V. eine gemeinnützige Organisation gegründet, zwei tolle Kinder bekommen, geheiratet, mich getrennt und viel erlebt", erklärt Mariella im Interview der aktuellen Playboy-April-Ausgabe.

Zudem habe sie sich auch privat weiterentwickelt: Wie die 55-Jährige betont, setze sie mittlerweile einen anderen Fokus in ihrem Leben als noch vor 20 Jahren: "Früher stand mein Partner an letzter Stelle. Zuerst kamen – und kommen immer noch – meine Kinder, mein Beruf, meine Freunde und dann erst der Partner." Mittlerweile sehe das aber schon etwas anders aus. "Inzwischen habe ich gemerkt, dass der Partner etwas weiter nach vorne rücken sollte. Mir ist die Wichtigkeit des gemeinsamen Seins bewusst geworden. Ich weiß es mehr zu schätzen, dass da jemand ist, bei dem man sich anlehnen, Rat holen und mit dem man Momente gemeinsam genießen kann", gibt sie im Playboy-Interview offen zu. Daher würde sie ihre Beziehung mittlerweile auch nicht mehr so leichtfertig aufgeben, wie sie es früher getan habe.

Zuvor hatte die TV-Bekanntheit bereits ausgeplaudert, dass sie mit ihrem erneuten Fotoshooting eine wichtige Botschaft senden wolle. "Sinnlichkeit hat kein Verfalldatum", betonte sie im Interview mit Bild. Sie wolle Frauen dazu ermutigen, unabhängig von ihrem Alter oder gesellschaftlichen Vorstellungen zu ihrem Körper zu stehen. Daher sei dieses Shooting für sie besonders wichtig gewesen. "Ich wünsche mir, dass im Fernsehen auch mehr Frauen ab Mitte 40 mit ihrer natürlichen Schönheit und Ausstrahlung gezeigt werden", stellte er GZSZ-Star klar.

AEDT / ActionPress Mariella Ahrens, 2025

AEDT / ActionPress Mariella Ahrens bei der Berlinale 2025

