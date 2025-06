Zwischen Mariella Ahrens und Marco hat es sofort gefunkt

Mariella Ahrens (56) ist überglücklich mit ihrem Freund Marco van Dré! Die Schauspielerin lernte den Unternehmer vor etwa einem Jahr in einer Bar kennen. In einem Interview mit Bunte betont das Paar, dass es sofort Liebe auf den ersten Blick war. "Als sich unsere Blicke das erste Mal trafen, hat es direkt gefunkt und dann habe ich sie angesprochen", erzählt Marco. Mariella gibt zu, dass sie nach einer aufschlussreichen Phase ihres Lebens festgestellt hat: "Ich brauche jemanden in meiner Nähe."

Die 56-Jährige war nach dem Ende ihrer letzten Beziehung fast vier Jahre allein. In dieser Zeit machte die Mutter zweier Kinder viele neue Erfahrungen und versuchte sich auch an einer Fernbeziehung. Jedoch musste sie feststellen, dass diese Lösung nicht zu ihr passt. Mit Marco scheint sie dagegen die richtige Balance gefunden zu haben. Der 51-Jährige macht Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft: "Mit Mariella könnte ich mir alles vorstellen – auch heiraten!"

Mariella ist seit Jahren aus Film und Fernsehen bekannt und hat zwei Töchter – Lucia und Isabella. Mit Marco, den sie zuvor als "den Richtigen" bezeichnet hatte, scheint sie nun das große Los gezogen und neue Stabilität und Leichtigkeit in ihr Leben gebracht zu haben. Auch Mariella könnte sich eine weitere Hochzeit vorstellen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariella Ahrens bei der Premiere von "Dogs of Berlin" in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariella Ahrens und Lucia von Faber-Castell, 2024

Anzeige Anzeige