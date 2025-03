Mariella Ahrens übt harte Kritik an "Traumschiff"-Besetzung

Mariella Ahrens (55) hat nun deutliche Kritik an der Auswahl der Besetzung für das ZDF-Format Das Traumschiff geübt. Die Schauspielerin, die in Serien wie GZSZ und In aller Freundschaft mitwirkte, brachte ihren Unmut darüber zum Ausdruck, dass zunehmend Influencer und Prominente ohne Schauspielausbildung Rollen in der beliebten Filmreihe übernehmen. Besonders am Schlagersänger Florian Silbereisen (43), der seit 2019 in die Rolle des Kapitäns Max Parger schlüpft, ließ die 55-Jährige laut t-online kein gutes Haar. "Eigentlich ist er auch kein Schauspieler", sagte Mariella und fügte hinzu: "Und wir haben so viele tolle Schauspieler, die wirklich was können und die auch glaubhaft was rüberbringen."

Mariellas Äußerungen reflektieren eine anhaltende Diskussion über die zunehmende Einbindung von Influencern und anderen Nicht-Schauspielern in prominente TV-Formate. Schauspielkollege Daniel Morgenroth, der auf dem "Traumschiff" den Staff-Kapitän verkörpert, äußerte gegenüber Bunte, dass diese Besetzungen vor allem mit Quoten zu tun haben. Influencer wie Caro Daur (30) oder Riccardo Simonetti (32) würden mit ihren Auftritten neue Zielgruppen ansprechen und junge Zuschauer anlocken – offenbar mit Erfolg, denn der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stieg in der Vergangenheit tatsächlich deutlich.

Mariella selbst gehört seit Jahrzehnten zur etablierten deutschen Schauspielszene und war während ihrer Karriere in zahlreichen Erfolgsproduktionen zu sehen. Der zweifachen Mutter scheint es am Herzen zu liegen, die Schauspielkunst zu verteidigen und auf talentierte Kollegen aufmerksam zu machen, die – wie sie sagt – oft übergangen werden. Privat ist die gebürtige Berlinerin aber nicht nur durch die Schauspielerei bekannt geworden: Ihre Beziehungen, darunter die Ehe mit dem Unternehmersohn Patrick Graf von Faber-Castell, sorgten immer wieder für Schlagzeilen. Außerdem zeigt sie sich aktuell das dritte Mal im Magazin Playboy.

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Instagram / mariellaahrens Mariella Ahrens, Oktober 2024

