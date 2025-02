Ausgeplaudert: GZSZ-Star Mariella Ahrens ist wieder vergeben

Mariella Ahrens (55) strahlt bei der Lambertz Monday Night übers ganze Gesicht. Die Schauspielerin genießt nicht nur den bunten Abend, sondern hat auch noch einen anderen Grund zur Freude. Im Gespräch mit RTL gibt sie einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben und verrät, dass sie in einer Beziehung sei. "Es ist eigentlich nicht so frisch, ihr habt es nur nicht mitgekriegt", witzelt die GZSZ-Bekanntheit und verrät, dass der Mystery Man schon seit etwa neun Monaten in ihrem Leben sei. Damals lernte sie den Glücklichen, der ungefähr in ihrem Alter ist, in Köln kennen.

Auch beruflich läuft es für die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin momentan bestens. Im Oktober kehrte Mariella zu GZSZ zurück – und das nicht allein. Ihre Tochter Lucia durfte bei ihrem Comeback eine kleine Rolle in der Soap übernehmen. Zu Gast bei "Punkt 12" erklärte die stolze Mama: "Sie war schon öfter mit am Set und weil sie da Ferien hatte, haben wir gesagt, kommst du noch mal mit und sie wurde als Komparsin eingesetzt."

Lucia stammt aus Mariellas Beziehung mit Patrick Graf von Faber-Castell, den sie auf der Hochzeit von Verona (56) und Franjo Pooth (55) kennengelernt hatte. Im Sommer 2007 traten die beiden selbst vor den Traualtar. Seitdem heißt die Seriendarstellerin mit bürgerlichem Namen Mariella Gräfin von Faber-Castell, allerdings benutzt sie Adelstitel bei öffentlichen Auftritten nicht. 2015 ließen sich die Brünette und der Geschäftsmann scheiden.

Getty Images Mariella Ahrens, Januar 2025

Getty Images Mariella Ahrens, Oktober 2023

