Mariella Ahrens begeistert Fans mit sexy Handtuch-Pics

Mariella Ahrens (55) genießt derzeit eine wohlverdiente Auszeit und lässt ihre Fans mit bezaubernden Einblicken daran teilhaben. Die Schauspielerin postet auf Instagram eine Reihe von Bildern, die sie nur in ein Handtuch gehüllt auf dem Balkon eines Wellnesshotels in Bad Salzuflen zeigen. Mit nachdenklichem Blick schaut sie in die untergehende Sonne und schreibt dazu: "Sauna-Tag und Relaxtag. Ich liebe es, hier zu sein."

Ihre Follower sind begeistert von dem Post und hinterlassen zahlreiche positive Kommentare. "Du siehst bezaubernd aus. Tolle Figur und schöne Ausstrahlung", "Bin verzaubert von dir" oder "Du bist einfach der absolute Wahnsinn... Supersüß und megasexy", lauten drei der vielen begeisterten Stimmen.

Bereits vor wenigen Tagen ließ Mariella die Herzen ihrer Fans höherschlagen: Die 55-Jährige kehrt zurück zu GZSZ. Vor knapp 30 Jahren spielte sie die Rolle der Elinor Kaltenbach – als diese wird sie schon bald wieder in Form einer Gastrolle zu sehen sein. Mit von der Partie wird dieses Mal auch ihre Tochter Lucia sein. "Sie war schon öfter mit am Set und weil sie da Ferien hatte, haben wir gesagt, kommst du noch mal mit und sie wurde als Komparsin eingesetzt", verriet Mariella zu Gast bei "Punkt 12".

