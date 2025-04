Ein Jahr Liebe: Mariella Ahrens schwärmt von ihrem Freund

Ein Jahr ist es nun her, dass die Schauspielerin Mariella Ahrens (56) und der Kölner Unternehmer Marco offiziell ein Paar wurden. Heute schwärmt Mariella in den höchsten Tönen von ihrem Liebsten, mit dem sie seit Kurzem auch unter einem Dach lebt. Marco, der zuvor in Köln wohnte, zog der Liebe wegen nach Berlin und später zu Mariella und ihren beiden Töchtern Lucia und Isabella. "Eine Fernbeziehung funktioniert mit mir nicht!", erklärte sie gegenüber Bild. Ende April steht für die beiden ihr Einjähriges an, und es scheint, als hätte Mariella nach vier Singlejahren ihr privates Glück gefunden.

Mit wohltuender Offenheit spricht die Schauspielerin über den gemeinsamen Weg, den sie und Marco bisher zurückgelegt haben. Am Anfang habe sich Marco erst einmal eine eigene Unterkunft in der Hauptstadt gesucht, doch schon nach wenigen Monaten sei beiden klar gewesen, dass es passt. Nun wohnt er mit Mariella und ihren Kindern zusammen. Auch in Bezug auf eventuelle Heiratspläne zeigt sich die 56-Jährige entspannt. "Ja, ich würde noch mal heiraten, muss es aber nicht. Wenn, dann würde ich das aber nicht mehr so groß aufziehen, wie ich das damals bei meiner Hochzeit mit Patrick gemacht habe. Für mich wäre eine weitere Heirat nur mit Romantik und viel Liebe verbunden."

Mariella war bereits zweimal verheiratet, zuletzt zehn Jahre lang mit Patrick Graf von Faber-Castell, dem Vater ihrer Tochter Lucia. Davor war sie mit Jost Paffrath verheiratet, von dem sie sich 2004 scheiden ließ. Ihre erste Ehe liegt mittlerweile fast zwei Jahrzehnte zurück, und wie sie kürzlich erklärte, liege ihr Fokus jetzt auf den Menschen, die aktuell an ihrer Seite sind. Zudem hat sie auch beruflich alle Hände voll zu tun: Neben ihrer Rolle bei GZSZ sorgte sie auch mit einem Shooting für den "Playboy" für Aufsehen. Es scheint so, als könne die Schauspielerin nun endlich ein neues, persönliches Kapitel aufschlagen – eines, das sie und Marco gemeinsam schreiben.

AEDT / ActionPress Mariella Ahrens bei der Berlinale 2025

Getty Images Mariella Ahrens, Oktober 2023

