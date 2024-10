Mariella Ahrens feiert GZSZ-Comeback mit ihrer Tochter Lucia

Vor knapp 30 Jahren spielte Mariella Ahrens (55) die Rolle der Elinor Kaltenbach bei GZSZ. Nun kehrt die Schauspielerin für eine Gastrolle ans Set zurück – und hat ihre Tochter Lucia im Schlepptau! "Sie war schon öfter mit am Set und weil sie da Ferien hatte, haben wir gesagt, kommst du noch mal mit und sie wurde als Komparsin eingesetzt", verrät Mariella in der RTL-Show "Punkt 12".

Beim Dreh hat Mariella ihrer Tochter einiges beigebracht: "Sie musste konzentriert mit am Set sein und hat gemerkt, was ein Schauspielleben so bedeutet." Ob die 55-Jährige die Teenagerin überzeugen konnte, steht in den Sternen. "Sie findet das Schauspiel sehr spannend, aber sie weiß noch nicht, ob sie in die Richtung gehen will", erklärt Mariella.

Lucia scheint so langsam flügge zu werden. Zwar wohnt die 17-Jährige aktuell noch bei ihrer Mama, plant aber, nach ihrem Schulabschluss in zwei Jahren für ein Jahr ins Ausland zu gehen. "Wenn die Mama das mitmacht", scherzte Mariella im Gala-Interview über die Pläne ihrer Jüngsten. Work and Travel in Amerika steht bei Lucia besonders hoch im Kurs.

RTL Mariella Ahrens und Wolfgang Bahro bei GZSZ

Getty Images Mariella Ahrens und ihre Tochter Lucia von Faber-Castell im Juni 2024

