Fans staunen: Mariella Ahrens postet umwerfende Bikinibilder

Mariella Ahrens sorgt auf Instagram erneut für Begeisterung. Die Schauspielerin befindet sich aktuell auf Barbados und teilt mit ihren fast 110.000 Followern atemberaubende Bilder von ihrer Auszeit. In einer Fotoserie zeigt sich die 56-Jährige in einem königsblauen, knapp geschnittenen Bikini am Strand. Egal ob kniend, gehend oder im Wasser hockend – die Aufnahmen zeigen Mariella in Bestform. Innerhalb kürzester Zeit erhielten die Bilder über 2.000 Likes, und die Kommentarspalte wurde von Komplimenten regelrecht überflutet.

Die Follower der deutschen Schauspielerin kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus: "Absolut umwerfender Blickfang" und "Dieser Bikini steht Ihnen wunderbar, Frau Ahrens" sind nur zwei der zahlreichen positiven Rückmeldungen, die zu Mariellas Bildern bisher auf der Plattform hinterlassen wurden. Nicht nur Mariellas Outfit und ihre Ausstrahlung werden gelobt, auch die Qualität der Bilder wird von den Fans gefeiert. "Wunderschöne Fotos von herausragender Qualität. Einfach ein Traum", schrieb eine Userin. Es ist nicht das erste Mal, dass Mariella mit ihrem Urlaubs-Content auf Instagram für Schlagzeilen sorgt.

Die gebürtige Berlinerin hat sich seit Jahren einen Namen in der Schauspielwelt gemacht. Einem breiten Publikum wurde sie durch ihr Mitwirken in Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekannt. Später wirkte sie bei In aller Freundschaft oder "Im Namen des Gesetzes" mit. Auf ihren Social-Media-Kanälen teilt Mariella gerne Einblicke in ihr Privatleben, sei es in Urlaubsfotos oder in charmanten Schnappschüssen aus ihrem Alltag.

Instagram / mariellaahrens Mariella Ahrens im April 2025

Getty Images Mariella Ahrens, Januar 2025

