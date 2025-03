Alkoholsucht: Marc Terenzi setzt nun auf ein Medikament

Marc Terenzi (46) wird beim Kampf gegen seine Alkoholsucht kreativ: Wie Bild berichtet, setzt der Sänger seine Hoffnungen in das Medikament Antabus. Der darin enthaltene Wirkstoff Disulfiram verhindert, dass das Ethanol aus alkoholischen Getränken abgebaut wird. Wird das Medikament eingenommen und Alkohol getrunken, treten schon beim ersten Schluck Krankheitssymptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen auf. Für den Musiker ist das Medikament offenbar eine willkommene Hilfe. "Für mich ist es ein echter Gamechanger. Wenn ich früher Stress hatte, griff ich sofort zur Flasche. Das verursachte noch mehr Stress und ich musste noch mehr saufen. Ein ewiger Teufelskreis. Der ist jetzt endlich vorbei. Denn ich weiß, dass ich mich sofort übergeben müsste, wenn ich nur einen Schluck trinke", erklärt er gegenüber dem Magazin.

Für Marc, der aufgrund seines übermäßigen Alkoholkonsums unter einer Fettleber leidet, sei es laut eigener Aussage sein Todesurteil, wenn er erneut anfange zu trinken: "Ich habe über viele Jahre einfach zu viel gesoffen und zu viele Drogen genommen. Manchmal waren es zwei Flaschen Wodka am Tag. Wenn ich jetzt nicht weiter den Weg gehe, den ich eingeschlagen habe – ohne Alkohol und Drogen – dann sterbe ich." In Deutschland ist das Medikament allerdings nicht zugelassen. Der Apotheker Roman Vogel verrät gegenüber dem Blatt: "Falls man ein Rezept hat, könnte man sie über das Ausland, etwa die Schweiz, importieren. 50 Pillen würden bei uns umgerechnet 90 Euro kosten. Auch in Spanien, Frankreich, Portugal, Finnland und den Niederlanden ist es noch zugelassen."

Dass das Medikament in Deutschland nicht zugelassen ist, ist für Marc aber ohnehin kein Problem: Der Ex-Boyband-Star ist nach Mallorca ausgewandert, wo er mittlerweile süße Zukunftspläne verfolgt. Auf der Lebensmittel-Messe Horeca präsentierte er die berühmte Eismarke Giovanni L. und gab preis, sich mit einer eigenen Eisdiele ein zweites Standbein aufbauen zu wollen. "Ich fange ganz von vorn an. Ich baue mir jetzt Schritt für Schritt, Stück für Stück ein neues Leben auf", verriet er laut Bild zuversichtlich.

