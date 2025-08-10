Marc Terenzi sieht Sohn Brady nach "langer Zeit" wieder

Marc Terenzi (47) hat sich nach langer Zeit wieder mit seinem zehnjährigen Sohn Brady getroffen, der aus seiner vergangenen Beziehung mit Model Myriel Brechtel stammt. Ein aktuelles Foto zeigt die beiden in innigen Momenten auf Mallorca, wo Marc mittlerweile lebt. Der Sänger schrieb dazu in seiner Instagram-Story: "Endlich bin ich nach langer Zeit wieder mit meinem Sohn Brady zusammen. Die Familie ist alles. Es ist Zeit, die Scherben aufzusammeln." Das Bild zeigt Brady mit nassen Haaren vor einem Pool, was durch die heißen Temperaturen auf der Baleareninsel wohl eine willkommene Abkühlung gewesen sein dürfte.

Der heutige Realitystar hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Nach der Trennung von Myriel im Jahr 2015, die ihn aufgrund seiner damaligen Alkohol- und Drogenprobleme vor die Tür setzte, hatte er schwierige Zeiten zu überstehen. "Da gab es eine Zeit in meinem Leben, da habe ich gar nichts gehabt. Ich habe in Frankfurt auf der Straße und im Bahnhof gelebt für ein paar Tage", erzählte der Sänger Anfang des Jahres in einem Interview mit RTL. Mittlerweile hat er diese Zeit hinter sich gelassen. Vor einem Jahr absolvierte er einen Entzug und versucht seither, verlorene Beziehungen – insbesondere die zu seinen Kindern – zu reparieren.

Marc ist nicht nur Vater von Brady, sondern hat auch zwei erwachsene Kinder, Tyler (21) und Summer (19), aus seiner vorherigen Ehe mit der Sängerin Sarah Connor (45). Mit den beiden hat er inzwischen ein gutes Verhältnis, und dieser Schritt gelingt ihm nun offensichtlich auch mit seinem jüngsten Sohn. Die Offenheit des Sängers über seine Vergangenheit hat viele berührt, und es scheint, als wolle er nun die verbindende Kraft der Familie wieder in den Mittelpunkt seines Lebens stellen. Das innige Lachen im Instagram-Post lässt darauf hoffen, dass Marc und Brady auf einem guten Weg sind, eine starke Beziehung aufzubauen.

Anzeige Anzeige

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi mit seinem Sohn Brady, 2025

Anzeige Anzeige

Actionpress / Marcus Golejewski / Future Image Myriel Brechtel und Marc Terenzi, 2015

Anzeige Anzeige

Instagram / marc_terenzi Summer Terenzi und Marc Terenzi, Juni 2024