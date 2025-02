Nach seinem Entzug: Marc Terenzi verfolgt süße Zukunftspläne

Marc Terenzi (46), ehemaliger Sänger und Dschungelkönig von 2017, startet ein neues Kapitel in seinem Leben. Nach einem schwierigen Jahr, das unter anderem einen Entzug in einer Suchtklinik beinhaltete, präsentierte er am Montag auf der Lebensmittel-Messe Horeca in Palma de Mallorca die bekannte Eismarke Giovanni L. Der gebürtige Amerikaner plant, künftig mit einer eigenen Eisdiele auf der Insel Fuß zu fassen. "Ich fange ganz von vorn an. Ich baue mir jetzt Schritt für Schritt, Stück für Stück ein neues Leben auf", erklärte der Musiker laut Bild und machte deutlich, dass er sich nach turbulenten Zeiten eine stabile Grundlage jenseits des Showgeschäfts wünscht.

In den vergangenen Monaten war es auffällig still um Marc auf Social Media geworden. Erst jetzt meldet er sich mit einem optimistischen Blick in die Zukunft zurück: "Die letzten Jahre waren eine unglaublich verrückte Achterbahnfahrt und die letzten sechs Monate waren vielleicht die härteste Zeit meines Lebens", reflektierte er über die schwierigen Phasen seines Lebens. Neben dem Entzug habe Marc auch viel über sich selbst gelernt, wie er erzählt – etwa über seine psychische Gesundheit und seine frühere Beziehung zu Alkohol. Dankbar erwähnte er außerdem die Unterstützung seiner Fans, die ihm trotz seiner Funkstille mit Nachrichten Mut zugesprochen hätten.

Marc Terenzis Fans kennen den Musiker nicht nur aus seiner Zeit bei der Boyband Natural oder Reality-TV-Formaten, sondern auch für seine offene Art, persönliche Höhen und Tiefen zu teilen. Seitdem er 2017 beim Dschungelcamp die Krone ergattern konnte, stand sein Name jedoch immer wieder wegen privater Krisen in den Schlagzeilen. Nun wagt er einen Neustart – und vor allem die Verbindung zu Mallorca scheint für ihn besonders wichtig zu sein. Bereits in der Vergangenheit zog es ihn immer wieder auf die Baleareninsel, die für den Sänger ein Ort der Ruhe und Neuanfänge zu sein scheint.

Instagram / marc_terenzi Popstar Marc Terenzi

ActionPress / Wehnert, Matthias Marc Terenzi im März 2024

