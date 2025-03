Hier sieht Herzogin Meghans Sohn ihr verblüffend ähnlich

Herzogin Meghan (43) hat in ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" einen seltenen Einblick in ihre Kindheit und ihr Leben als Mutter gegeben. Besonders Aufsehen erregte dabei ein Foto aus den 1980er-Jahren, welches Hello! Magazine vorliegt, das Meghan als junges Mädchen in ihrer Pfadfinderuniform zeigt – ein Anblick, der verblüffend an ihren heute fünfjährigen Sohn Prinz Archie (5) erinnert. Schon in der Dokuserie der Sussexes von 2022 hatte Prinz Harry (40) die Ähnlichkeit zwischen Meghan und Archie angesprochen: "Ich sehe in Archie viel von meiner Frau."

Das neue Netflix-Material zeigt nicht nur Meghans Erinnerungen, sondern auch süße Momente aus dem Alltag der Familie Sussex. So schwärmte Meghan, dass Archie die gleichen kindlichen Rituale wie sie damals pflegt: "Als Kind nahm ich einen Teebeutel aus der Schublade in meinem Haus und legte ihn in ein Einmachglas oder wahrscheinlich ein leeres Glas, in dem sich früher Spaghettisauce befand, und stellte es in die Sonne und wartete darauf, dass es sich verfärbte... Was Archie lustigerweise jetzt auch tut." Gemeinsam mit Lilibet (3) und Harry werden schließlich in der Show-Küche typische Pfadfinder-Kekse nach Rezepten der Familie gebacken.

Bereits in der Vergangenheit plauderte Meghan über die enge Bindung zwischen ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern. Der Fokus auf Privatsphäre und familiären Zusammenhalt wurde für die Sussexes besonders nach ihrem Umzug in die USA entscheidend, wo sie 2020 ein neues Leben außerhalb des royalen Rampenlichts starteten.

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025

Getty Images Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie Harrison

