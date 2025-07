Prinz Harry und Meghan verlieren wohl ihren Netflix-Deal

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (40) stehen offenbar vor dem Ende ihres millionenschweren Deals mit Netflix. Verschiedenen Berichten zufolge wird der 2020 unterzeichnete Vertrag über 100 Millionen Dollar (umgerechnet 85.477.391 Euro) nicht verlängert, wenn er später in diesem Jahr ausläuft. Ein Insider verriet, dass dies Teil einer neuen Geschäftsstrategie des Streaming-Giganten sei. Trotz des Auslaufens der Vereinbarung sei jedoch keinerlei böses Blut im Spiel, erklärte eine Quelle gegenüber der britischen Zeitung The Sun: "Es gibt keine Feindseligkeiten. Die Dinge haben sich einfach erledigt."

Das Paar veröffentlichte einige Projekte auf Netflix, darunter die Dokuserie "Harry & Meghan", die 2022 spannende Einblicke in ihr Leben nach dem Rücktritt von den royalen Pflichten bot. Meghan startete in diesem Jahr außerdem mit ihrer persönlichen Lifestyle-Serie "With Love, Meghan", die prominente Gäste wie Chrissy Teigen (39), Mindy Kaling (46) und Abigail Spencer (43) empfing und in ihrer Küche spielte. Auch 2025 wird die Serie mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Zu weiteren Projekten von Harry und Meghan zählten die Netflix-Dokumentation "Live to Lead" sowie die Serie "Heart of Invictus", die sich mit den von Prinz Harry gegründeten Invictus Games befasst.

Die Produktionsfirma des Paares, Archewell Productions, wurde kurz nach ihrer Entscheidung, ihre royalen Pflichten niederzulegen, ins Leben gerufen. Ihr Ziel war es, Inhalte zu schaffen, die informieren und Hoffnung geben. Beide betonten in einer damals veröffentlichten Erklärung, wie wichtig ihnen inspirierende Formate für Familien seien. Doch der Wechsel in die Unterhaltungsbranche war nicht unumstritten. Während einige Meghan für ihren Stil lobten, sahen andere die Inhalte kritisch. So beschrieb eine ehemalige Talkshow-Moderatorin die Projekte als "entfremdet vom Publikum". Dennoch bleibt das Paar ein Gesprächsthema, und viele Fans dürften gespannt darauf warten, wie es nach dem Netflix-Kapitel weitergeht.

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025