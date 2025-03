Herzogin Meghan prahlt mit Prinz Harrys Vaterqualitäten

Herzogin Meghan (43) hat kürzlich einmal mehr hervorgehoben, wie sehr sie die Vaterqualitäten ihres Ehemanns Prinz Harry (40) schätzt. Bei einer Veranstaltung anlässlich der Invictus Games in Vancouver soll sie laut OK! Magazine berichtet haben, wie aktiv er sich in das Familienleben mit den beiden gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet einbringt. "Wie Sie sicherlich wissen, gibt es bei Familien morgens viel zu tun: die Kinder für die Schule fertig machen, die Brotdosen vorbereiten und das Frühstück machen. Und mein Mann macht bei allem mit", verriet Meghan. Sie plauderte zudem eine Anekdote aus: Als Harry am Telefon mit Invictus-Themen beschäftigt gewesen sei, habe Archie seinen Vater gefragt: "Papa, warum bist du an deinem Handy?"

Bereits in der Vergangenheit hob die Schauspielerin, die vor ihrer Hochzeit mit Harry in der Erfolgsserie "Suits" bekannt wurde, immer wieder die enge Beziehung ihres Mannes zu den Kindern hervor. Ein seltener Moment davon wurde bei einem gemeinsamen Vater-Sohn-Ausflug Anfang dieses Jahres in Kalifornien eingefangen, bevor das Video schnell wieder offline ging – ganz im Sinne der Sussexes, die großen Wert auf den Schutz ihrer Kinder vor der Öffentlichkeit legen. Harry selbst sieht seine Familie als Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. In einem früheren Interview betonte er laut OK!: "Mein wichtigstes Ziel ist es, der beste Vater und Ehemann zu sein."

Meghan und Harry genießen ihr Leben in den USA, nachdem sie ihre royalen Pflichten in Großbritannien hinter sich gelassen haben. Besonders Harry sieht darin auch eine Verbindung zu seiner verstorbenen Mutter Diana (✝36). Dazu erklärte er laut OK! Magazine: "Es fühlt sich so an, als ob es das Leben wäre, das meine Mutter sich für mich gewünscht hätte." Trotz zahlreicher Gerüchte über angebliche Umzüge oder eine Trennung bleibt das Paar gelassen. "Ich ignoriere es meist, was über uns gesagt wird. Nach dem, was alle sagen, haben wir schon zehn oder zwölf Mal ein Haus gekauft oder sind umgezogen. Anscheinend haben wir uns vielleicht auch zehn, zwölfmal scheiden lassen", erklärte Harry mit einem für ihn typischen Hauch von trockenem Humor. Die Liebe zu seinen Kindern, die er als sein größtes Glück bezeichnet, scheint jedoch unerschütterlich – ein Punkt, der Meghan stolz macht und über den sie gerne spricht.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2025

