So authentisch sind Tom und Heidi in "Kaulitz & Kaulitz"

Die Fans von Tom Kaulitz (35) und Heidi Klum (52) können seit Kurzem die zweite Staffel der Netflix-Realityserie "Kaulitz & Kaulitz" schauen, die neben Toms Zwillingsbruder Bill (35) vor allem auch Heidi häufiger thematisiert. Das Model und der Musiker zeigen in diesem Format eine weniger glamouröse, dafür aber ehrlichere Seite ihrer Beziehung. In einem Pärchen-Interview für die Serie plaudern sie offen über Alltagsthemen wie Tischmanieren, handwerkliches Geschick und das Geschehen in der Küche. "Hast du überhaupt schon mal eine Glühbirne gewechselt?", stichelt Heidi, woraufhin ihr Mann schlagfertig antwortet, dass er sich um den Kronleuchter in ihrer Küche gekümmert habe.

Ein Dauerbrenner im Hause Klum/Kaulitz scheint zudem das Thema Tischmanieren zu sein. Heidi kann es laut eigener Aussage nicht leiden, wenn Tom mit den Ellenbogen auf dem Tisch sitzt, was auch ihre Kinder gerne kommentieren. Der 35-Jährige hingegen enthüllt, dass er sich vor seiner Frau zurückhält, was unangenehme Angewohnheiten wie Pupsen angeht: "Ich pupse nicht vor meiner Frau, aber sie manchmal vor mir." Doch nicht nur der Humor des Paares kommt in der Show zur Geltung: Heidi rächt sich für Toms Hänseleien mit einem aufregenden Geschenk – einem Haitauchgang auf Hawaii, der die Brüder sichtlich aus der Komfortzone brachte.

Seit 2019 sind Heidi und Tom verheiratet. Dass auch bei ihnen nicht alles immer perfekt ist, machen die neuen Szenen deutlich und das Pärchen umso sympathischer. Doch laut Bill handelt es sich bei der Beziehung der beiden Stars ohnehin nicht um eine gewöhnliche Ehe. Im Interview mit watson scherzte der Künstler: "Wir führen eine Ehe zu dritt." Damit spielte er auf die enge Verbindung an, die ihn und Tom mit Heidi verbindet. Offen gestand Bill: "Tom und ich sind uns so nah, dass der Partner immer beide bekommt." Laut Bill sei Heidi die erste Frau gewesen, die das wirklich verstanden habe.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2025

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz in Berlin, Juni 2025