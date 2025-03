Darum drehte Herzogin Meghan ihre Show nicht im eigenen Haus

Herzogin Meghan (43) hat bestätigt, dass ihre neue Netflix-Serie "With Love, Meghan" nicht in ihrem eigenen Zuhause in Montecito, Kalifornien, gedreht wurde. Stattdessen fand die Produktion in einer nahegelegenen Mietlocation statt, die ihrem Zuhause stark ähnelt. Sie erklärte People, dass ihr gemeinsames Zuhause mit Prinz Harry (40) und den beiden Kindern, Archie (5) und Lilibet (3), ein "Zufluchtsort" für die Familie sei. Deshalb sei es wichtig gewesen, diesen privaten Raum zu schützen. "Das ist unser heiliger Ort. Unsere Küche ist für die Familie, nicht für ein Team von über 80 Leuten", betonte sie.

Die Show, die nicht dem klassischen Format eines herkömmlichen Kochprogramms folgt, wurde von Meghan bewusst familiär und gemeinschaftlich gestaltet. Die Arbeit am Set erinnerte sie mehr an ein gemütliches Beisammensein als an die Produktion einer TV-Sendung. "Ich habe ein Rezept zubereitet und gesagt: 'Jeder probiert hiervon' – und plötzlich kamen sie in Scharen hereingeströmt", erzählte Meghan. Besonders gefallen habe ihr der gemeinschaftliche Geist, der sich während der Dreharbeiten entwickelte. Dieser Gedanke spiegelt sich auch in der Struktur der achtteiligen Serie wider, die neben Kochen und Backen auch Gartenarbeit und das alltägliche Familienleben thematisiert.

Das Zuhause von Meghan und Harry in Montecito ist seit ihrem Umzug in die USA ein Ort der Ruhe und Zusammengehörigkeit. Die Herzogin beschreibt es als einen Rückzugsort, wo Alltagsmomente wie Mittagessen mit der Familie oder die Mittagsschläfchen von Tochter Lilibet zelebriert werden. Mit ihrem neuen Projekt zeigt Meghan erneut ihre Vorliebe für familiäre Werte und das Teilen von persönlichen Erlebnissen. Ihr Sinn für Gemeinschaft und zwischenmenschliche Verbundenheit zieht sich durch viele ihrer Projekte – von früheren TV-Auftritten bis hin zu aktuellen Engagements. "With Love, Meghan" startete am 4. März auf Netflix.

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet und Serena Williams, März 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025

