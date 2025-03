Trailer gibt erste Einblicke in Herzogin Meghans neue Serie

Herzogin Meghan (43) gibt einen ersten Einblick in ihre neue Netflix-Serie "With Love, Meghan", die am 4. März Premiere feiert. In einem kürzlich veröffentlichten Trailer auf Instagram zeigt die ehemalige Schauspielerin unter anderem eine innige Alltagsszene mit ihrem Mann Prinz Harry (40). In ihrem gemeinsamen Garten im kalifornischen Montecito legt Harry liebevoll den Arm um sie, während Meghan, gut gelaunt in einem blauen Sommerkleid, ein Glas in der Hand hält. Sie schrieb dazu: "Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle es seht! 4. März auf Netflix." Auch ein Gastauftritt des bekannten koreanisch-amerikanischen Kochs Roy Choi (55) sorgt für aufregende Momente, als die beiden zusammen kochen und über ihre Liebe zu Karaoke und Tanz sprechen.

Die Serie, die eigentlich schon im Januar starten sollte, wurde aufgrund der verheerenden Waldbrände in Kalifornien verschoben. Nun verspricht Meghan, ihren Fans eine völlig neue Herangehensweise an Lifestyle-Konzepte zu bieten, die praktische Tipps mit persönlichen Gesprächen verbindet. Neben kulinarischen Highlights – wie der Zubereitung von koreanischem Fried Chicken mit Choi – gibt es auch ein Wiedersehen mit weiteren prominenten Gästen wie Schauspielerin Mindy Kaling (45) und Kochbuchautorin Alice Waters. Zu den bereits veröffentlichten Vorschau-Clips gehört zudem ein herzlicher Moment mit ihren Kindern Archie und Lilibet, die liebevoll gestaltete Valentinstagsleckereien vorbereiten.

Mit "With Love, Meghan" bleibt die Herzogin ihrer Leidenschaft für Zwischenmenschliches und Authentizität treu. Seit ihrem Rückzug aus dem königlichen Leben und dem Neustart auf Social Media teilt Meghan immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Besonders die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kreativen scheint sie zu inspirieren, wie sie selbst in einem Instagram-Post betonte: "Ich könnte nicht dankbarer für das unglaubliche Team sein, das dieses Projekt möglich gemacht hat." Die Serie wurde von Archewell Productions mitproduziert, dem Produktionsunternehmen, das Meghan und Harry gemeinsam gegründet haben. Fans dürfen sich auf acht Episoden freuen, die jeweils 33 Minuten Einblicke in Meghans Leben und die von ihr geschätzten Menschen geben.

Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet

Herzogin Meghan im Februar 2025

