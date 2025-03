"Jennifer's Body" soll nach 15 Jahren Fortsetzung bekommen

Nach 15 Jahren scheint es endlich wahr zu werden: "Jennifer's Body" soll eine Fortsetzung bekommen. Das bestätigte Amanda Seyfried (39), die im Original die beste Freundin der von Megan Fox (38) gespielten Titelfigur verkörperte, in einem TikTok-Video, das aktuell die Runde macht. "Ich glaube, wir machen einen zweiten Teil", verriet sie mit einem Augenzwinkern und ergänzte: "Wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran." Während Fans spekulierten, wurden diese Worte schnell als Hinweis auf die Fortsetzung gefeiert, was die Begeisterung um das Filmprojekt erneut anheizte. Bisher gibt es aber weder Details zur Handlung noch eine offizielle Bestätigung.

Dass "Jennifer's Body" überhaupt eine Fortsetzung erhält, dürfte viele überraschen. Laut Filmstarts.de war der Film bei seinem Kinostart 2009 gefloppt und hatte weder an den weltweiten Kinokassen noch bei Kritikern überzeugen können. Dennoch etablierte sich die Geschichte über die von einem Dämon besessene Highschool-Schülerin Jennifer, die ihre männlichen Mitschüler tötet, in den darauffolgenden Jahren als absoluter Kult. Besonders in feministischen und queeren Kreisen findet der Mix aus Horror und schwarzem Humor immer mehr Anerkennung und gilt heute als unterschätztes Meisterwerk. Drehbuchautorin Diablo Cody (46) hatte Anfang des Jahres angekündigt, dass sie großes Interesse an einem zweiten Teil habe, und betont, dass sie noch nicht fertig sei mit "Jennifer's Body".

Amanda, die durch Filme wie Mamma Mia! und "Les Misérables" große Popularität erlangte, äußerte sich in der Vergangenheit immer wieder positiv über ihre Arbeit an "Jennifer's Body". Auch Megan, die sich nach der Geburt ihres Kindes wieder auf ihre Karriere konzentrieren will, hat sich in Interviews offen für eine Rückkehr gezeigt. Ob und wann die beiden Stars wieder gemeinsam vor der Kamera stehen werden, bleibt abzuwarten – doch allein die Aussicht darauf sorgt bereits für Euphorie.

Getty Images Diablo Cody, Autorin

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin

