Amanda Seyfried verblüfft mit neuem Look am Serienset

Amanda Seyfried (39) hat auf Instagram hinter die Kulissen ihres neuen Projekts "Long Bright River" blicken lassen und dabei mit einem ungewohnten Look für Aufsehen gesorgt. Auf der Plattform teilte die Schauspielerin am 3. Juni eine Bilderserie, auf der sie mit frisch geschnittenen Ponyfransen zu sehen ist – ein Stil, der jedoch nicht von Dauer war, wie sie in der Bildunterschrift erklärte. Amanda spielt in der Serie, die von Peacock gestreamt wird, eine Polizistin aus Philadelphia, die nach ihrer vermissten Schwester sucht. Trotz der radikalen Frisur zeigt ein weiteres Bild aus ihrer Fotosammlung, dass Amanda bei einer kürzlichen Vorführung von "I Don’t Understand" wieder zu ihrem klassischen Look mit langen, blonden Haaren zurückgekehrt ist.

Die in der Serie auf Liz Moores gleichnamigem Roman basierende Rolle der Mickey Fitzpatrick ist für Amanda eine ganz besondere. In einem früheren Interview mit People bezeichnete sie die Darstellung einer Gesetzeshüterin als ihren "Kindheitstraum". Während die Geschichte um die schwierige Realität des Lebens im von der Opioid-Krise geprägten Philadelphia kreist, steht auch Mickeys komplexe Persönlichkeit im Fokus. "Sie hat viele Probleme und Traumata, ist alleinerziehend und versucht, ihren Weg zurück ins Leben zu finden", schilderte Amanda. Besonders angetan war sie davon, wie die Serie ein differenziertes Bild der Polizeiarbeit zeigt: In Mickeys Fall fällt ihr das Berufsfeld nicht leicht, doch Fähigkeiten und Lebensumstände führten sie dennoch in diesen Beruf.

Neben spannenden Einblicken in die Serie gewährte Amanda auch private Momente. Ein Bild zeigte sie beim Stricken in einer so ungewöhnlichen Haltung, dass ihre Fans scherzhaft über ihre bemerkenswerte Flexibilität staunten. Zudem dokumentierte sie einen Videocall mit ihrem vierjährigen Sohn Thomas sowie ein Video, das beweist, dass sie neben Schauspiel und Handarbeiten auch musikalische Talente besitzt. Ob am Filmset oder im privaten Bereich – Amanda präsentiert sich vielseitig und nahbar, was ihre Fans immer wieder aufs Neue begeistert.

Anzeige Anzeige

Instagram / mingey Amanda Seyfried alss Polizistin für die Serie "Long Bright River"

Anzeige Anzeige

Instagram / mingey Amanda Seyfried strickt während einer Drehpause

Anzeige Anzeige